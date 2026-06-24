허남준, 각종 알바 섭렵했다…백화점 구두매장부터 아파트건설 현장까지

SBS TV 드라마 '멋진 신세계'를 통해 새로운 '로코 장인'으로 떠오른 배우 허남준이 인생을 돌아본다.

허남준은 24일 오후 8시45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 가장 인기를 실감하는 순간으로 '유 퀴즈' 출연을 꼽으며 섭외 이후 쌍둥이 동생과 지인들에게도 비밀로 했던 이유를 공개한다.

유재석, 허남준. tvN '유 퀴즈' 제공

뿐만 아니라 인생 캐릭터 차세계를 완성한 비결을 비롯해 "누나 덕을 많이 봤다"며 파트너인 배우 임지연과의 찰떡 호흡까지 아낌없이 털어놓는다.

"나랑 두근두근 하자", "예뻐용 합격이에용" 등 설렘을 유발한 명대사에 얽힌 이야기부터 본인의 애드리브로 탄생한 화제의 장면 비하인드, 매 작품마다 빠짐없이 등장하는 상탈 신의 비하인드도 공개한다.

받아쓰기를 하다 배우의 꿈을 꾸게 된 특별한 계기부터 어디에서도 들을 수 없던 과거 이야기도 흥미를 더한다.

몸 만들기에 진심이었던 학창 시절 에피소드는 물론, 대학 동기가 남긴 화제의 댓글에 얽힌 진실, 실용음악과 입시를 준비하며 겪었던 반전의 비하인드까지 솔직하게 털어놓는다.

또한 백화점 구두 매장부터 아파트 건설 현장까지 각종 아르바이트를 섭렵했던 이야기와 농사일을 도우며 자란 어린 시절의 추억, 이란성 쌍둥이 남동생과 가족을 향한 애틋한 마음까지 공개하며 인간 허남준의 진솔한 매력을 전한다.

<뉴시스>