세계일보 김기동 수석논설위원… 한국바른언론인상 수상

한국바른언론인협회는 24일 서울 영등포구 여의도 켄싱턴호텔에서 제5회 한국바른언론인대상 시상식을 열고 김기동(사진) 세계일보 수석논설위원(시사논평) 등 현직 언론인 8명에게 한국바른언론인상을 수여했다.



올해 수상자는 김 논설위원을 비롯해 유병욱 강원일보 미디어총괄본부장(지역언론), 황인혁 매일경제 편집국 국차장(경제), 이제교 문화일보 편집국장(공정보도), 김우식 SBS 보도국장(탐사보도), 박은주 조선일보 부국장(디지털혁신), 김정하 중앙일보 편집국장(정치), 박일근 한국일보 수석논설위원(국제논평) 등이다.



협회는 “올해 수상자들은 각 분야에서 건강한 여론 형성과 민주사회 발전을 위해 헌신해 왔다”며 “언론 신뢰 회복과 건전한 언론문화 정착에 기여한 성과는 물론, 급변하는 미디어 환경 속에서 저널리즘의 미래 가치와 경쟁력을 높여온 전문성과 혁신 역량을 높이 평가했다”고 선정 이유를 밝혔다..