털끝 하나 안 건드리고 KO… ‘버추얼 태권도’ 쇼크 [권준영의 머니볼]

아시안게임 첫 메달 종목 채택…VR 헤드셋 쓰고 겨루는 ‘무접촉 경기’

도복·띠에서 센서·구독으로…태권도 수익 구조도 대전환

학령인구 감소·도장 모델 한계…태권도, 플랫폼 산업으로 진화

“태권도 경기에서 상대와 닿지 않았는데도 승부가 결정난다.”

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 태권도가 완전히 다른 종목으로 변한다. 선수들은 도복 위에 VR(가상현실) 헤드셋을 착용한 채, 실제로는 서로 몸을 전혀 건드리지 않고 ‘허공’에서 승부를 겨룬다. 하지만 화면 속 충돌은 실제처럼 판정으로 이어지고, 승패가 명확히 갈린다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

25일 체육계에 따르면 아시아올림픽평의회(OCA)는 최근 ‘버추얼 태권도’를 아시안게임 정식 메달 종목으로 승인했다. 1951년 출범 이후 아시안게임 역사에서 가상현실(VR) 기반 격투 종목이 채택된 것은 이번이 처음이다. 전통 무예 종목이 디지털 기술과 결합하면서 스포츠의 개념과 판정 방식 자체가 확장되고 있다는 분석이 나온다.

겉으로 보면 단순한 종목 도입처럼 보이지만 스포츠 산업계의 해석은 다르다. 이번 결정은 태권도가 경기 방식을 하나 추가한 수준이 아니라, 종목 구조 자체를 디지털 플랫폼으로 이동시키는 분기점이라는 평가다.

‘버추얼 태권도’ 경기 장면은 기존 격투 스포츠의 문법과는 완전히 다르다. 선수들은 VR 헤드셋과 함께 상체, 무릎, 종아리 등에 부착된 모션 센서 5개를 착용하고 가로·세로 4m 크기의 가상 경기장에서 맞붙는다. 경기는 60초씩 3판 2선승제로 진행되며 남녀 구분이나 체급 제한도 없다. 물리적 충돌이 사라진 대신, 데이터와 반응 속도가 승부를 가른다.

이 같은 변화의 배경에는 태권도가 직면한 구조적 위기가 자리하고 있다.

세계태권도연맹(WT)은 현재 215개 회원국(214개 활동 회원국)을 보유하고 있으며, 전 세계 태권도 수련 인구는 약 8000만명으로 추산된다. 이는 독일 전체 인구와 맞먹는 규모다.

하지만 겉으로 보이는 확장성과 달리, 내부 성장 기반은 흔들리고 있다. 특히 학령 인구 감소는 태권도 저변 자체를 축소시키는 직접적인 압력으로 작용하고 있다.

통계청에 따르면 국내 출생아 수는 최근 10년 사이 절반 수준으로 감소했고, 초등학생 인구 역시 지속적인 감소 흐름을 보이고 있다. 전국 1만개 이상으로 추산되는 태권도장 역시 이 같은 인구 구조 변화의 영향을 직접적으로 받고 있다. 결국 전통적인 ‘도장 중심 모델’만으로는 성장 동력을 유지하기 어렵다는 지적이 나온다.

‘버추얼 태권도’는 이러한 구조를 정면으로 뒤집는 시도다. 공간과 국경의 제약 없이 전 세계 이용자가 하나의 경기 시스템에 연결되는 방식이기 때문이다. 기존에는 지역 도장을 중심으로 수련과 경쟁이 이뤄졌지만, 앞으로는 헤드셋과 센서, 네트워크만 있으면 어디서든 동일한 경기 환경에 참여할 수 있다. 스포츠의 무게 중심이 ‘지역 기반 산업’에서 ‘글로벌 디지털 플랫폼 산업’으로 이동하는 변화다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

스포츠 비즈니스의 이 같은 체질 개선은 글로벌 테크 시장의 확장세와도 궤를 같이 한다. 글로벌 AR·VR 헤드셋 시장은 올해 약 23조원 규모에서 2034년 약 360조원까지 성장할 것으로 전망된다. VR·XR 전체 산업 역시 향후 10년 내 약 730조원 규모로 확대될 수 있다는 관측이 제기된다. 기술이 실험 단계를 지나 산업 성장의 중심축으로 이동하고 있다는 의미다. 동시에 전 세계 AR·VR·MR 기기 출하량은 지난해 약 800만대에서 올해 약 3900만대 수준으로 급증할 것으로 예상된다. 장비 자체가 이미 특정 산업이 아닌 대중 소비 시장으로 빠르게 확산되고 있다.

태권도 산업의 수익 구조 역시 같은 방향으로 재편되고 있다. 기존에는 도복, 띠, 보호장비 등 하드웨어 중심의 시장이 주를 이뤘지만, 앞으로는 센서, 경기 운영 소프트웨어, 플랫폼, 콘텐츠, 교육 서비스 등으로 확장되는 흐름이다. 전자호구가 경기 판정의 디지털화 단계였다면, ‘버추얼 태권도’는 산업 구조 자체를 플랫폼 중심으로 전환하는 단계로 평가된다. 태권도의 수익 모델은 결국 ‘띠와 도복’ 중심에서 ‘구독과 플랫폼’ 중심으로 이동하고 있는 셈이다.

아시안게임 정식 종목 채택은 이러한 변화에 사실상의 공인 인증 역할을 한다. 국제 종합대회에 편입된 종목은 각국 체육 시스템과 교육, 지방정부 투자로 빠르게 확산되는 경우가 많다. e스포츠와 전자호구 태권도가 이미 거쳐 간 경로다. ‘버추얼 태권도’ 역시 이와 유사한 확산 구조를 따를 가능성이 높다.

태권도는 지금 중대한 갈림길에 서 있다. 국내 수련 인구 감소라는 구조적 압박과 전 세계 8000만 수련 인구라는 글로벌 기반 사이에서 새로운 성장 모델을 찾아야 하는 상황에 놓여 있다. 그리고 나고야 아시안게임에서 선수들은 헤드셋을 쓰고 서로를 향해 겨눈다. 실제로는 아무도 맞지 않지만 점수는 쌓이고 승패는 결정된다. 이 낯선 풍경이 보여주는 것은 단순한 경기 방식의 변화가 아니라, 태권도가 도장 중심 스포츠에서 데이터와 플랫폼 중심 산업으로 이동하는 전환 그 자체다.