국회, 25일 한성숙 인사청문회…국힘 낙마공세에 與 방어막 태세

국회는 25일 이재명 정부의 두 번째 국무총리 후보로 낙점된 한성숙 후보자에 대한 인사청문회를 연다.



제1야당인 국민의힘은 이날부터 이틀간 특위에서 진행되는 청문회에서 후보자의 자질과 도덕성 등에 대해 송곳 검증한다는 방침이다.

한성숙 국무총리 후보자가 인사청문회를 하루 앞둔 지난 24일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 준비사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

반면 여당인 더불어민주당은 말도 안 되는 '흠집 내기'라며 방어에 나선 상태라 청문회에서는 양측간 치열한 공방이 예상된다.



구체적으로 국민의힘은 한 후보자의 양평 땅 농지법 위반 방치 의혹을 비롯해 가족 간 편법 증여 논란 등을 제기한 상태다.



또 한 후보자가 중소기업벤처부 장관으로 주도한 '모두의 창업' 프로젝트에서 개인 정보 유출 사고가 발생한 것 등을 이유로 사퇴를 요구하고 있다.



국민의힘은 나아가 한 후보자가 네이버 서비스총괄이사(부사장) 재직 당시 네이버가 성남FC에 40억원을 후원한 점도 결격 사유로 언급하고 있다.



국민의힘 인사청문 위원들은 지난 22일 기자회견을 통해 "국민은 대통령과 오랜 기간 직·간접적으로 연결된 사안의 한 축에 있었던 인물이 총리 후보자로 지명되는 것이 적절한지 묻고 있다"고 말했다.

한성숙 국무총리 후보자가 지난 24일 서울 종로구 통의동 금융감독연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

민주당은 야당의 문제 제기를 정치 공세로 규정하고 있다.



특히 가족 간 거래 의혹에 대해선 비교적 경제적 여건이 나은 한 후보자가 인간적 배려를 한 것이란 입장이다.



또 성남FC 후원 의혹에 대해선 단순히 한 후보자의 네이버 출신이라는 점을 악용한 야당의 억지 공세로 보고 있다.



국회 인사청문회법상 한 후보자에 대한 국회 전체의 심의 절차는 인사청문요청안을 접수한 날(11일)로부터 20일 이내 마무리해야 한다.



한 후보자의 임명에는 국회 동의(재적의원 과반 출석 및 출석의원 과반 찬성)가 필요하다.



현재 민주당은 절대 과반 의석을 갖고 있다.

<연합>