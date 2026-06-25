홍명보호의 잠재적 32강 상대는 캐나다? 남아공전 이기거나 비겨 A조 2위 차지하면 B조 2위 캐나다와 32강 맞대결 펼친다

[몬테레이=남정훈 기자] 홍명보호가 25일(한국시간) 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 승리하거나 비겨 2위를 확정지으면 32강 상대는 개최3국 중 하나인 캐나다로 정해졌다.

캐나다는 25일(한국시간) 캐나다 브리티시 컬럼비아주 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 2026 북중미 조별리그 B조 최종전에서 스위스에 1-2로 패했다. 이날 승리를 거둔 스위스는 2승1무, 승점 7로 B조 1위로 32강 토너먼트에 진출했다. 반면 이날 패배로 1승1무1패, 승점 4가 된 캐나다는 이날 카타르를 3-1로 누른 보스니아 헤르체고비나(승점 4, 1승1무1패)와 승점에서 동률을 이뤘다. 두 팀이 맞대결에서 1-1 무승부를 기록했기에 두 팀의 순위는 골 득실에서 결정됐다. 8골을 넣고 3골을 내준 캐나다가 골득실 +5, 5골 넣고 6골을 실점한 보스니아 헤르체고비나가 골득실 –1이다. 캐나다가 B조 2위, 보스니아 헤르체고비나가 3위에 올랐다. 1무2패의 카타르는 탈락이 확정됐다. 1986 멕시코와 2022 카타르에서 조별리그 탈락했던 캐나다는 월드컵 세 번째 진출 만에 처음으로 토너먼트 무대에 오르게 됐다.

이날 B조의 경기 결과는 한국에도 영향을 미친다. 홍명보호가 25일 오전 10시 킥오프하는 남아공과의 조별리그 최종전에서 승리하거나 비길 경우, 조 2위를 확정지으며 32강에서 캐나다를 상대하게 된다.

B조 1위 결정전답게 전반은 일진일퇴 공방전이 이어지며 0-0 균형을 이뤘다. 승부의 추는 후반 시작과 스위스쪽으로 기울었다. 후반 1분, 요한 만잠비가 오른쪽에서 올린 크로스가 브릴 엠볼로와 캐나다 수비수들을 지나 루벤 바르가스에게 흘렀고, 바르가스는 수비 방해 없이 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

만잠비는 후반 12분엔 추가골도 넣었다. 엠볼로가 페널티지역 안에서 공을 내주자 만잠비가 지체 없이 오른발 슈팅으로 마무리했다. 1골 1도움을 올린 스위스의 신성 만잠비가 이날 승리의 일등공신이었다.

캐나다도 이대로 물러서진 않았다. 하이드레이션 드레이크 이후 교체 투입된 프로미스 데이비드가 추격골을 넣었다. 후반 31분 나탕 살리바가 긴 패스를 절묘한 터치로 잡아낸 뒤 공이 땅에 떨어지기 전 중앙으로 연결했고, 교체 투입된 데이비드가 오른발 발리슛으로 마무리했다.

비기기만 해도 카타르를 6-0으로 대파한 덕분에 골 득실에서 앞서 조 1위로 32강에 오를 수 있던 캐나다는 막판까지 동점골을 노렸지만 스위스 골키퍼 코벨의 연이은 선방에 막혀 한 점 차로 무릎 꿇었다.