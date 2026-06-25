베네수엘라 7.1 강진…"카라카스서 강한 진동에 시민 대피"

푸에르토리코 등 인접국에도 쓰나미 경보

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베네수엘라에서 24일(현지시간) 오후 규모 7.1의 강진이 발생했다고 로이터 통신이 미국 지질조사국(USGS)을 인용해 보도했다.



보도에 따르면 이 지진으로 수도 카라카스에서도 강한 진동이 감지되면서 시민들이 긴급 대피했다.



미국 쓰나미경보시스템은 이번 지진의 영향으로 푸에르토리코와 버진아일랜드 일대에 쓰나미(지진해일) 경보를 발령했다.



현재까지 구체적인 인명 피해나 정확한 재산 피해 규모는 확인되지 않고 있다.

<연합>