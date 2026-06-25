정선희 만난 나영석 눈물…정선희 "그렇게 성공했는데"

나영석 PD가 코미디언 정선희를 보고 눈물을 보였다.

유튜브 예능프로그램 '나영석의 몽글몽글'은 24일 다음 방송 예고편을 공개했다. 예고 영상엔 나영석과 '여걸파이브'에서 호흡을 맞춘 정선희가 등장했다.

나영석 PD와 정선희. 채널십오야 캡처

정선희를 만난 나영석은 "누나 너무 반갑다"며 달려나가 배웅했다.

정선희도 나영석을 반갑게 맞으며 "너 너무 인싸 돼가지고"”라며 "영석아 그런데 그렇게 성공했으면 얼굴이 좀 좋아져야 하는데 얼굴에서 부내가 안 난다"고 해 웃음을 자아냈다.

정선희는 이우정 작가와도 인사를 나눴다. 정선희는 이우정에게 "너 살 어디갔냐. 왜 이렇게 살이 빠졌냐"고 했다. 이우정은 "나 엄청 운동하고 있다"고 말했다.

정선희는 나영석을 보며 또 한 번 "넌 어쩜 어쩜 이렇게 그대로냐"고 말해 모두를 웃게 했다.

이어 정선희는 나영석에게 "너 세금 때문에 감추는 거냐. 얼굴에 자산의 흔적이 안 보인다. 영석아 지금 건물주라는 얘기가 있더라"고 해 나영석을 웃게 했다.

나영석은 "선희 누나 진짜 너무 오랜만에 본다. 지금 살짝 눈물 났다. 누나는 얼굴 너무 좋다”고 말하며 눈물을 보였다.

이우정은 "갑자기 왜 그러냐"며 당황한 모습이었다.

<뉴시스>