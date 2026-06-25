추경호 대구시장 당선인, “TK 패싱은 지역 홀대…반도체 투자 정치 개입 검증해야”

추경호 대구시장 당선인은 최근 불거진 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 호남 투자설과 관련해 “대구∙경북을 제외하고 대한민국 반도체 산업지도를 그릴 수는 없다”며 강하게 반발했다.

추경호 대구시장 당선인이 지난 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구시장직 인수위원회 기자 간담회에 앞서 발언하고 있다. 대구=연합뉴스

추 당선인은 25일 보도자료에서 “최근 대통령과 기업 총수의 독대 직후 수백조원 규모의 특정 지역 반도체 투자설이 잇따라 제기되고 있다”면서 “사실 여부를 떠나 국가 전략산업의 투자 결정이 정치적 논란에 휩싸이는 것 자체가 매우 우려스럽다”고 지적했다. 그는 이어 투자의 투명성 검증을 촉구했다.

추 당선인은 “기업의 정상적인 의사결정 절차가 지켜졌는지, 입지와 시장성에 대한 객관적 조사가 제대로 이뤄졌는지, 정부와 기업 사이에 특별한 거래나 정치적 압박은 없었는지 반드시 확인해야 한다”며 “국회 역시 특정 지역 몰아주기 의혹과 기업 투자 결정 과정에 대한 정치적 개입 여부를 검증해야 한다”고 주장했다.

특히 투자 논의의 성격이 변질된 점을 짚었다. 추 당선인은 “애초 지역 분산 차원에서 패키징 공정이 거론되던 논의가 어느 순간 제조 공장(팹∙Fab) 구축 가능성까지 확대되고 있다면 이는 차원이 다른 문제”라며 “수백조 원 규모의 반도체 생산기지 구축은 기업 한두 곳의 투자 문제가 아니라 대한민국 반도체 산업지도 전체를 바꾸는 일”이라고 강조했다.

반도체 공장 입지 선정의 객관적 기준도 제시했다. 추 당선인은 “반도체 팹의 입지는 전력과 송전망, 용수와 부지, 물류 인프라는 물론 전문 인력과 협력 업체 등 기존 산업 생태계가 모두 맞물려 조화를 이뤄야 선정 가능한 고도의 시장 판단 영역”이라며 “정권의 이해득실로 좌우될 사안이 결코 아니다”라고 덧붙였다.

아울러 대구∙경북 지역의 인프라적 우수성을 피력했다. 추 당선인은 “대구∙경북은 반도체 소재∙부품 산업 기반, 제조 역량, 연구개발 인프라, 인력 양성 체계, 대규모 부지와 전력 여건까지 갖춘 비수도권 최적의 후보지”라며 “대구∙경북이 반도체 설비 투자 논의의 장에서 배제됐다면 이는 명백한 지역 홀대이며 반도체 전략산업의 약화”라고 목소리를 높였다.

그는 정당한 경쟁을 통한 설득에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 추 당선인은 “대구∙경북은 특혜를 요구하지 않지만 정당한 경쟁 기회를 요구할 뿐”이라며 “정부와 기업을 직접 만나 대구∙경북의 경쟁력을 설명하고, 국가와 국민을 위한 최선의 길이란 것을 반드시 설득해내겠다”고 말했다.