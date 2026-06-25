합수본, 투표소 공무원 4명 조사…선관위 대응 등 파악 주력

압수물 분석 진행 중…인력 증원도 검토

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)가 당시 투표소 현장을 관리했던 공무원들에 대한 참고인 조사를 이어가고 있다.



25일 법조계에 따르면 합수본은 지난 3일 투표소에서 근무했던 지방자치단체 공무원 4명을 참고인 신분으로 이날 불러 조사한다.

6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동 수사본부가 서울시·송파구 선거관리위원회 관계자들에 대한 강제수사에 나선 지난 24일 서울 종로구 서울시 선거관리위원회의 모습. 연합뉴스

이들은 투표용지 부족 사태가 일어났던 서울 지역 투표소 2곳에서 용지 배부 등 업무를 담당했던 것으로 알려졌다.



합수본은 이들을 상대로 투표 당일 상황과 용지 부족 사태 발생 이후 선관위의 대응 등을 확인할 방침이다.



합수본은 전날 압수수색에서 확보한 자료 분석 작업도 계속 진행 중이다.



앞서 합수본은 선거일 투표용지 부족 상황 재구성을 위해 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명의 사무실 등에 대한 압수수색을 벌였다.



압수불 분석이 마무리되는 대로, 조만간 이들을 소환해 선관위 내부 보고 경로 등을 추적할 방침이다.



합수본 인력 증원도 검토되고 있다. 앞서 이재명 대통령은 국무회의에서 선관위 내부 운영 과정 전반에 대한 수사 필요성을 언급하면서 현재 30여명가량인 합수본 인력을 확대할 필요가 있다는 의견을 냈다.

<연합>