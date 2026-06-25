이영표 "한국, 남아공에 두 골 차 이상 승리 기대"

KBS 이영표 해설위원이 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전을 낙관적으로 전망했다.

25일 KBS에 따르면 이 위원은 이날 오전 10시 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 3차전 대한민국과 남아공의 경기를 앞두고 경기 분석 인터뷰를 공개했다.

이 위원은 대표팀 훈련 현장을 지켜본 뒤 "다들 표정이 밝고, 몸놀림도 경쾌하다. 전반적으로 선수들 컨디션이 좋아 보인다"고 말했다.

이어 "우리 대표팀이 갖고 있는 최상의 전력을 보여준다는 전제 하에 두 골 차 이상의 승리를 기대한다"고 밝혔다.

빠른 선제골의 중요성도 강조했다. 이 위원은 "전반 하이드레이션 브레이크 전에 우리 대표팀이 선취골을 가져올 수 있다면, 남아공전이 다득점으로 갈 수 있는 환경이 마련된다고 생각한다"고 분석했다.

다만 득점 이후에도 공격적인 흐름을 이어가야 한다고 봤다. 그는 "비겨도 조 2위로 32강에 진출할 수 있는 상황이지만, 남아공전은 득점하더라도 2골, 3골을 노리지 않으면 실점할 기회를 제공한다. 의미 있는 경기를 하기 위해서는 처음부터 끝까지 공격적인 형태로 나아가야 한다"고 했다.

특히 손흥민의 역할이 중요하다고 짚었다. 이 위원은 손흥민을 사이드 공격 전개에 활용하는 방안을 언급하며 득점력이 살아나야 한다고 내다봤다.

<뉴시스>