메뉴보기메뉴 보기 검색

손흥민 향한 뒷담화 논란…김남일·김영광 뭐라 할까

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
구글 네이버 유튜브

틱톡 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'가 2026 북중미 월드컵 조별리그를 총결산한다.

 

25일 틱톡에 따르면 이날 오후 8시 라이브로 방송되는 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 10회에서는 대한민국과 남아프리카공화국의 경기를 비롯해 3주 동안 전 세계를 뜨겁게 달군 월드컵 조별리그 화제의 경기와 이변을 정리한다.

티키타카쇼. 틱톡
티키타카쇼. 틱톡

이날 방송에는 전 축구선수 김남일, 김영광을 비롯해 장지현 해설위원, 모델 이현이, 개그맨 양상국, 배우 정유미, 래퍼 넉살, 방송인 조나단이 출연한다.

 

특히 최근 화제가 된 '취재진 손흥민 뒷담화 사건'을 재조명한다. 대표팀 훈련을 취재하던 일부 취재진이 손흥민을 향해 부적절한 발언을 한 사실이 공개되며 논란이 불거졌고, 미디어 보이콧으로까지 이어진 가운데 김남일과 김영광이 관련 이야기를 나눌 예정이다.

 

두 사람은 선수들의 입장을 누구보다 잘 아는 축구 선배로서 해당 논란에 대해 허심탄회한 생각을 밝힐 전망이다.

 

이현이는 대표팀 골키퍼 김승규와 모델 김진경의 러브스토리에 얽힌 비하인드도 전한다. 두 사람의 첫 만남부터 결혼까지 가까이에서 지켜본 이현이가 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 모인다.

 

이 밖에도 출연진은 이번 월드컵 조별리그 최고의 명장면과 활약을 보여준 선수들을 돌아본다. 장지현 해설위원은 현시점 대한민국 대표팀의 분위기를 분석하고, 태극전사들의 다양한 비하인드도 전할 예정이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기