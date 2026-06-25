코스피, 5% 이상 급등하며 9,000선 탈환 시도 입력 : 2026-06-25 09:30 구글 네이버 유튜브 25일 코스피는 급등 출발하며 9,000선 탈환을 눈앞에 두고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전 거래일 대비 463.82포인트(5.48%) 상승한 8,934.84다. 25일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피는 전 거래일(8471.02)보다 232.40포인트(2.74%) 상승한 8703.42에 개장했고 코스닥 지수는 전 거래일(909.31)보다 14.35포인트(1.58%) 오른 923.66에 거래를 시작했다. 연합뉴스 지수는 전 거래일 대비 232.40포인트(2.74%) 오른 8,703.42로 출발해 상승세를 확대하고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 7.99(0.88%) 오른 917.30이다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 임은진 이슈 나우 더보기 'KBS 퇴사' 김선근 "전현무 못 될 게 뭐야"… 그러나 현실은? 박위, 휠체어 마라톤 중 갑작스런 건강 이상… 저혈압과 어지럼증