구윤철 "민생물가 안정, 정부 최우선 과제…가용수단 총동원"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 25일 재정·세제·금융 등 가용한 수단을 모두 동원해 물가안정과 서민 부담 경감을 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.
재경부에 따르면 구 부총리는 이날 오전 서울에서 열린 먹거리 물가안정 관계기관·협회 대표들과의 간담회에서 민생물가 안정이 정부의 최우선 과제라는 인식을 강조하고서 이런 방침을 표명했다.
그는 중동전쟁이 끝난 이후에도 그간 누적된 에너지 가격 상승의 여파가 이어지고 여름철 이상 기후 등 불확실성도 있다고 물가에 영향을 주는 요인을 꼽고서 유통구조 개선, 물가 모니터링 및 물가 정보 공개, 할당관세 등 정책의 효과를 높이도록 관계 부처와 기관이 최선을 다해달라고 당부했다.
참석자들은 민생 밀접 품목 할인지원·공급 확대 및 필수생계비 부담 경감, 담합을 비롯한 불공정행위 근절 등 정부의 물가 안정 노력에 적극적으로 협조하기로 했다.
간담회에는 농림축산식품부, 해양수산부, 공정거래위원회, 한국농수산식품유통공사, 축산물품질평가원, 농협, 수협, 식품산업협회, 한국소비자원, 한국소비자단체협의회 등의 관계자가 참석했다.
<연합>