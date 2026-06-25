한경연 "올해 성장률 2.7%·경상흑자 2천250억달러 전망"

반도체에 쏠린 K자형 양극화…내수 회복은 제한적

중동전쟁 종전으로 유가·물가·환율 상승 압력 둔화

반도체 수출 호조에 힘입어 올해 한국 경제가 잠재성장률을 웃도는 2.7%의 성장률을 기록할 것이라는 전망이 나왔다.



한국경제인협회 한국경제연구원(한경연)은 25일 '2026 한국경제 전망, 기회와 리스크의 분기점' 세미나에서 지난해 1.1%에 그쳤던 경제성장률이 올해 2.7%로 반등할 것으로 전망했다. 이는 2년 만에 잠재성장률 2.0%를 넘어 확장 국면으로 복귀한다는 뜻이다.

부산 남구 신선대(사진 아래) 및 감만(위) 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다.

다만 반도체에 성장이 집중되는 'K자형 양극화'가 심화하고 있어 회복세를 경제 전반으로 확산해야 한다고 한경연은 지적했다.



김창범 한국경제인협회 상근부회장은 "증시 활황과 반도체 슈퍼사이클이라는 화려한 외양에 가려 구조적 취약성을 놓쳐서는 안 된다"고 강조했다.



발제를 맡은 이승석 한경연 책임연구위원은 한국 경제가 작년 1.1% 저성장에서 벗어나 2년 만에 확장 국면으로 돌아섰다고 설명했다.



그는 올해 성장은 수출과 설비투자가 이끌 것이라면서 수출은 5.6%, 설비투자는 4.0% 증가할 것으로 전망했다.



반면 민간소비는 누적된 물가와 가계부채 부담으로 2.0% 느는 데 그치고 건설투자도 공사비 부담 여파로 0.5% 증가에 머물 것으로 예상했다.



이 위원은 반도체와 비반도체, 제조업과 비제조업, 수출과 내수가 엇갈리는 'K자형 양극화'를 지적하면서 "온기를 비(非)반도체와 내수 부문으로 확산시키는 것이 한국경제의 핵심 과제"라고 진단했다.



도영웅 한경연 책임연구위원은 세계 반도체 시장이 이례적인 호황 국면에 진입한 덕분에 올해 경상수지는 2천250억달러(약 330조원)로 사상 처음 2천억달러를 넘어 역대 최대 흑자를 기록할 것으로 전망했다.



다만 도 위원은 지나친 낙관론을 경계했다. 그는 "1분기 반도체 호황은 구조적 요인 외에도 D램 가격 급등의 영향도 크다"며 "한국이 반도체 생태계 전반에서 가격 협상력을 확보하지 못하면 대외 여건 변화에 따라 언제든지 흔들릴 수 있다"고 지적했다.



올해 최대 하방 리스크로 꼽혔던 중동발 지정학적 불안은 최근 종전 국면을 맞아 진정되는 양상이다. 이에 유가·물가·환율 상승 압력도 줄어들 것으로 도 위원은 전망했다.



소비자물가 상승률은 작년 2.0%에서 올해 2.7%로 오를 것으로 예상했다.



정철 한국경제연구원장은 "반도체 중심의 회복을 내수와 신산업으로 확산시켜 경제의 완충판을 두껍게 만들어야 할 시점"이라고 말했다.

<연합>