“차두리 넣고 싶지만”…차범근·박지성이 고른 역대 베스트11는?

대한민국 축구의 두 전설 차범근과 박지성이 역대 최고의 국가대표 베스트11을 선정해 눈길을 끈다.

차범근, 박지성은 지난 23일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘차박로드’에 출연, 대한민국 축구 역사상 최고의 선수들을 포지션별로 선정하는 시간을 가졌다.

JTBC ‘차박로드’ 방송화면 캡처

골키퍼 자리에는 두 사람 모두 이운재를 선택했다. 박지성은 “내가 본 선수들 기준으로 말하면 역시 운재 형”이라고 말했고, 차범근도 “역시 이운재”라며 동의했다.

수비진에서는 현역 국가대표 수비수 김민재가 가장 먼저 언급됐다. 박지성은 “신장과 스피드, 대인 방어 능력까지 수비수가 갖춰야 할 요소를 모두 가지고 있다”며 “대한민국 역대 최고의 수비수라고 생각한다”고 평가했다.

중앙 수비수 후보로는 홍명보와 이정수도 이름을 올렸다. 박지성은 “정수 형도 정말 좋았다”고 말했고, 차범근 역시 과거 대표팀의 주축 수비수였던 이정수를 높이 평가했다.

왼쪽 측면 수비수 자리에는 이영표가 선정됐다. 박지성이 하석주와 이영표를 후보로 거론하자 차범근은 “여러 면에서 이영표가 맞는 것 같다”고 평가했다.

JTBC ‘차박로드’ 방송화면 캡처

오른쪽 측면 수비수는 송종국이 낙점됐다. 박지성이 송종국과 차두리를 후보로 제시하자 차범근은 “송종국이 조금 더 잘했던 것 같다”고 말했다. 이어 “차두리가 아들이니까 넣고 싶은 마음은 있지만 그러면 안 되지 않냐”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

공격진 구성은 비교적 빠르게 정리됐다. 박지성은 “스트라이커는 사실 답이 나와 있다”며 손흥민과 차범근을 최전방 투톱으로 선정했다. 이어 “두 선수의 역습 능력을 생각하면 상대가 미칠 것 같다. 뒤에서 공만 길게 넣어줘도 앞에서 다 해결할 것 같다”고 설명했다. 이에 차범근은 “그렇다”라고 짧게 답하며 동의했다,

미드필더에는 박지성과 기성용, 고(故) 유상철 감독이 이름을 올렸다. 차범근은 “기술적인 부분과 수비력까지 생각하면 유상철도 정말 좋은 선수였다”고 평가했다. 마지막 한 자리에 대해서는 박지성이 “성용이는 충분히 들어갈 만하다”며 기성용을 선택했다.