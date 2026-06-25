환율, 달러 강세·외국인 순매도에 다시 1,550원 접근

원/달러 환율은 25일 달러 강세와 외국인의 국내 주식 순매도가 이어지는 가운데 나흘 연속 오르며 다시 1,550원에 다가섰다.



이날 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 20분 현재 전날 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 5.5원 오른 1,547.3원이다.

25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 232.40포인트(2.74%) 오른 8,703.42에, 코스닥은 14.35포인트(1.58%) 오른 923.66에 개장했다. 연합뉴스

환율은 1.2원 오른 1,543.0원으로 출발해 장중 1,548.9원까지 올랐다. 환율 개장가가 1,540원을 넘은 것은 지난 8일(개장가 1,555.2원) 이후 13거래일 만이다.



미국 연방준비제도(Fed·연준) 통화 긴축 전망에 달러가 강세를 보이고, 외국인 투자자의 국내 주식 순매도가 이어지면서 환율이 연일 오름세다.



전날 환율은 2.7원 오른 1,541.8원으로 주간 거래를 마감해 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 9일(1,549.0원) 이후 가장 높았으며 야간거래에서 상승폭을 더 키웠다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 사흘째 101대에 머무르고 있다. 간밤에 101.798까지 올랐다가 현재 소폭 내린 101.596이다.



유가증권시장에서 외국인 투자자는 장 초반 약 9천억원 순매도 중이다. 5일 연속 순매도다.



달러 강세에 엔화도 약세를 이어가고 있다.



엔/달러 환율은 0.01% 오른 161.751엔이다. 원/엔 재정환율은 100엔당 956.76엔으로 전날 오후 3시30분 기준가보다 3.18원 올랐다.



환율이 한 달 가까이 1,500원대에서 고공행진하는 가운데 다음 달로 예정된 SK하이닉스[000660]의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장이 환율 하락 요인으로 작용할지 주목된다.



SK하이닉스는 다음 달 10일 나스닥 상장을 통해 최대 1천779만주를 신주로 발행할 계획이다.



이는 이사회 전일 종가 기준 약 45조4천500억원(약 300억달러) 규모로, 조달된 자금이 국내 반도체 생산시설 투자 자금으로 활용될 경우 국내에 달러 수급이 늘어날 수 있다.



서정훈 하나은행 수석연구위원은 "ADR 발행으로 조달한 자금이 국내로 들어오면 원화에는 긍정적인 요인"이라면서 "다만 조달 자금이 국내로 전액 유입되지 않고 현지에서 재투자될 경우 환율 하락 영향은 제한적일 수 있고, 외국인 순매도가 계속 이어진다면 당분간 환율이 크게 떨어지기 어려울 수 있다"고 말했다.



한편 호르무즈 해협 개방 기대가 커지면서 국제 유가는 크게 내려 이란 전쟁 전 수준을 회복했다.



서부 텍사스산 원유(WTI)와 브렌트유 선물은 4% 안팎 하락하면서 나란히 배럴당 70달러대로 내려왔다.



유가 하락에 미국 인플레이션 우려가 약해지며 미 국채 금리도 하락했다.



2년 만기 미 국채 금리는 1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 4.15%였다.



간밤에 뉴욕증시는 기술주 중심으로 고평가 우려가 나오면서 혼조세로 마감했다.



다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.35% 상승한 반면 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.10%, 0.43% 내렸다.



가상자산은 약세를 보이고 있다.



코인베이스에 따르면 비트코인은 25일 오전 2시45분께 24시간 전보다 5.7% 하락한 5만9천14달러까지 떨어졌다. 지난 2년간 주요 지지선으로 여겨지던 6만달러선이 깨지며 2024년 10월 이후 최저를 기록했다.



2025년 10월 달성했던 사상 최고치(12만6천272달러) 대비로는 약 52.6% 하락했다.



국내 가상자산거래소 업비트에서 1비트코인은 9천272만원에 거래되며 1억원을 밑돌고 있다.

<연합>