베네수엘라 수도 인근서 규모 7.5 강진…“초기 사망자 최대 10만명 가능성”

베네수엘라에서 연쇄 강진이 발생해 막대한 인명 피해가 우려된다. 초기 사망자가 최대 10만명에 달할 수 있다는 전망이다.

24일(현지시간) 로이터통신은 미국 지질조사국(USGS)을 인용해 이날 수도 카라카스에서 서쪽으로 약 160km 떨어진 곳에서 규모 7.2의 지진이 발생한 데 이어, 불과 30여초 만에 규모 7.5의 강진이 연이어 강타했다고 보도했다.

24일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 지진으로 무너진 건물에서 구조대원들이 구조 작업을 하고 있다. 로이터연합뉴스

USGS는 “막대한 인명 피해와 대규모 재산 피해가 발생할 가능성이 크다”며 초기 사망자 수가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 전망했다. 베네수엘라 당국은 아직 공식적인 인명 피해 규모를 발표하지 않았다.

AP통신은 “카라카스에서 시민들이 흔들리는 건물에서 대피해 밖으로 나왔고, 무너져 내린 벽을 보고 충격을 받았다”며 “무너진 가구들이 거리에 그대로 드러났다”고 피해 상황을 묘사했다.

디오스다도 카베요 베네수엘라 내무장관은 국영 방송을 통해 “수도 카라카스의 일부 건물이 무너졌고, 주택들이 붕괴했다”고 밝혔다. 이어 “사람들이 절망에 빠질 수 있다는 것을 이해하지만, 우리는 가장 도움이 필요한 사람들을 돕기 위해 규정에 따라 구호 및 구조 활동을 시작하고 있다”고 강조했다.

미국 태평양 쓰나미 경보센터는 버진아일랜드에 쓰나미 경보를 발령했다. 도미니카공화국 당국도 경보를 발령했다.