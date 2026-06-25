'당근' 청소알바 가장해 여성집서 흉기 위협한 30대 영장 신청

중고 거래 플랫폼 당근 앱을 통해 청소 아르바이트를 하겠다며 여성의 집에 들어가 흉기로 위협한 30대에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 방침이다.



경기 남양주남부경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 25일 밝혔다.

경기 남양주 남부 경찰서 전경. 연합뉴스

A씨는 전날 정오께 남양주시 화도읍의 한 아파트에서 집 안에 있던 30대 여성 B씨를 흉기로 위협한 혐의를 받는다.



B씨가 저항하자 A씨는 그대로 달아났으며, 약 6시간 만인 오후 6시 10분께 서울 광진구에서 경찰에 붙잡혔다.



B씨는 목과 팔 부위 등에 상처를 입었으나 크게 다치지는 않았고, 돈이나 물건을 빼앗기지도 않은 것으로 알려졌다.



A씨는 당근 앱에서 B씨가 올린 욕실 청소 구인 의뢰 글을 보고 접근했으며 B씨를 화장실로 유인한 뒤 흉기로 위협한 것으로 전해졌다.



경찰은 A씨에게 강도나 성범죄 등 강력범죄를 저지를 의도가 있었다고 보고 기존 특수협박 혐의를 특수강도미수 혐의로 변경했다.



경찰은 A씨를 상대로 여죄 등 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.

<연합>