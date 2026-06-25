한성숙 "일만 집중해 성과내는 총리 되겠다…과감한 AI 대전환"

"오랜 기간 기술혁신 최전선 살아…AI 과실 첨단산업·사회안전망 투자"

한성숙 국무총리 후보자는 25일 "국민의 행복을 위해 일에만 집중해서 성과를 내는 총리가 되겠다"고 약속했다.



한 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 "과감한 인공지능(AI) 대전환을 통해 경제 구조의 전환을 이끌어내고 미래 세대의 성장을 돕고 사회적 약자를 위한 따뜻한 울타리를 만드는 데 총력을 다하겠다"며 이같이 말했다.

한성숙 국무총리 후보자가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

네이버 CEO 출신인 한 후보자는 "오랜 기간 기술 혁신 최전선에서 살아왔다"며 "30년 현장에서 체득했던 경험과 철학을 국정 운영에도 쏟아붓고자 한다"고 했다.



이어 "AI 전환과 수출 호황을 통해 축적된 과실은 차세대 첨단산업과 미래 원천기술, 그리고 창업과 혁신 생태계 창출에 재투자되어야 한다"며 "잠재 성장률 곡선을 반전하는 데 최선을 다하겠다"고 했다.



또 "미래세대가 스스로 일어설 수 있도록 기회의 사다리를 놓아주는 것이야말로 국가가 가진 기본적 책무"라며 "대전환의 과실을 중소기업과 소상공인, 골목상권과 노동자를 위해 사회 안전망 투자로 연결하겠다"고 덧붙였다.



한 후보자는 전임자인 김민석 국무총리에 대해서는 "지난 1년 동안 국가 정상화와 민주주의 회복의 기반을 다지고 큰 성과를 끌어내셨다"고 평가하며 "노고에 경의를 표한다"고 했다.



국회를 향해선 "국정의 수많은 과제는 정부의 힘만으로 해결할 수 없다"며 "국회와 긴밀히 소통하고 여야를 떠나 지혜를 모으는 협치의 가교가 되는 일에 최선을 다하겠다"고 약속했다.

<연합>