李대통령 “강력한 국방력으로 진정한 ‘평화의 한반도’ 반드시 만들어내겠다”

이재명 대통령은 25일 “강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고 전쟁이 일어날 걱정도, 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어내겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경기도에서 열린 6·25 전쟁 제76주년 기념식에서 기념사를 통해 “그것이 목숨과 청춘을 바치며 이 나라를 지켜낸 영웅들께 우리가 드릴 수 있는 가장 확실한 보답이라고 믿는다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에서 참전국 국기 입장을 보고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “76년 전 오늘 총성이 멎지 않는 전장에서도 이 땅을 포기하지 않았던 이들이 있었다. 전쟁이 없는 평화로운 나라를 꿈꾸며 기꺼이 목숨을 바친 이들이 있었다”며 “우리의 평온한 오늘이, 그들이 그토록 치열하게 바랬던 내일”이라고 강조했다. 그러면서 “국민주권정부는 그 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다”고 약속했다.

이 대통령은 ‘특별한 희생과 헌신에는 특별한 보상과 마땅한 예우’라는 원칙도 재차 강조했다. 이 대통령은 “영웅들을 기억하고 기리는 것은 국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무이자 자유와 번영, 평화의 오늘을 누리고 살아가는 후손들의 마땅한 도리”라며 “참전용사 여러분의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고, 더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “정부는 오늘 6·25전쟁 당시 탁월한 전과를 올렸으나 오랜 세월 그 공을 미처 인정받지 못했던 비정규군 공로자 세 분을 새로이 포상했다”며 “늦었지만 이제라도 합당한 명예를 되찾으신 참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다”고 했다. 이날 새로 포상 대상자가 된 참전용사들은 고 김장성(충무무공훈장), 고 전하정(화랑무공훈장), 이영복(화랑무공훈장) 용사 등이다.

이재명 대통령, 6·25 기념사. 연합뉴스

이 대통령은 “지금 우리가 누리는 평화와 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아니다. 조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐가며 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것”이라고 역설했다.

이 대통령은 유엔 참전용사들에 대한 감사의 뜻도 표했다. 이 대통령은 “대한민국이 지금 누리는 이 자유와 평화의 토대에는 이름조차 들어보지 못한 동방의 작은 나라를 위해 기꺼이 청춘과 생명을 바친 유엔 참전용사들의 거룩한 헌신과 희생이 서려 있다”며 “국제사회로부터 도움받던 나라에서 전쟁의 상흔을 딛고 도움주는 나라로 성장한 대한민국은 그 은혜를 전 세계에 되갚아야 할 책임이 있다”고 강조했다. 이어 “정부는 유엔참전용사들의 한국방문 초청을 비롯한 보훈 외교를 더욱 확대해 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래 세대에도 살아 숨 쉴 수 있도록 더욱 노력할 것”이라고 다짐했다.