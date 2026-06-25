야구 보러 갔다가 ‘쿵’ 의식 잃은 70대…노점 단속팀이 살렸다

119 도착 전 호흡 회복 후 인계

서울시체육시설관리사업소 소속 노점단속 용역팀이 잠실야구장 앞에서 쓰러진 70대 야구팬을 응급조치 한 뒤 119 구급차량 진입을 도와 구조한 사연이 전해졌다.

지난 21일 잠실야구장 앞 종합운동장역 5번 출구 인근에서 쓰러진 70대 남성에 대한 현장 응급조치가 이뤄지고 있다. 서울시체육시설관리사업소 제공

25일 서울시체육시설관리사업소에 따르면 노점단속 용역팀은 지난 21일 오후 4시30분쯤 두산과 LG의 프로야구 경기가 열리던 잠실야구장 앞 종합운동장역 5번 출구 인근을 순찰하던 중 의식을 잃고 쓰러진 70대 남성을 발견했다.

당시 현장은 두산 베어스와 LG 트윈스의 프로야구 경기를 관람하려는 시민들로 붐비고 있었으며, 쓰러진 남성은 LG 트윈스 유니폼을 입고 있었던 것으로 전해졌다.

현장을 순찰하던 서울시체육시설관리사업소 소속 노점단속 용역팀은 즉시 응급조치에 나섰다. 환자는 의식이 완전히 없는 상태는 아니었지만 호흡이 불안정한 상황이었다.

응급처치와 심폐소생술(CPR) 교육을 이수한 용역팀 직원 3명은 역할을 나눠 대응했다. 이중수 팀원은 흉부 압박과 마사지를 실시하며 환자의 의식 유지를 도왔고, 김재영 팀원은 평소 심장질환을 앓고 있던 환자가 복용하던 약을 먹을 수 있도록 지원했다. 김영일 팀원은 119 신고 이후 구급차가 신속히 진입할 수 있도록 주변 통행을 정리했다.

환자는 구급대원이 현장에 도착하기 전 호흡을 회복했으며, 이후 119 구급대에 인계돼 정상 상태를 되찾은 것으로 알려졌다.

노점단속 용역팀은 프로야구 경기 시작 약 4시간 전부터 경기 종료 후 1시간까지 잠실야구장 주변의 불법 노점상과 암표 거래 등을 단속하는 업무를 수행하고 있다.

강남태 서울시체육시설관리사업소장은 “질서유지팀 대원들이 평소 익혀둔 응급조치 요령을 바탕으로 긴박한 상황에서도 침착하게 대응했다”며 “신속한 초기 응급조치가 시민의 소중한 생명을 지키는 데 큰 역할을 했다”고 말했다.