AI챗봇에 20개 정치적 질문 후 답변 토대로 분석

“챗GPT·클로드 등 진보적 답변…제미나이는 중립”

인공지능(AI). 사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 연합뉴스

챗GPT와 제미나이, 클로드 등 최근 전 세계인들이 주로 사용하는 인공지능(AI) 챗봇에게도 정치 성향이 있을까?

최근 대부분의 AI 서비스가 정치적인 질문에 대한 답변에서 진보 성향의 답변 비중이 높게 나타났으며, 제미나이만 중립적 답변을 주로 제공한다는 분석 결과가 나와 눈길을 끈다.

미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 오픈AI의 ‘챗GPT 5.5’, 앤트로픽의 ‘클로드 오퍼스 4.8’, 딥시크의 ‘딥시크 V4 프로’, xAI의 ‘그록 4.3’, 구글의 ‘제미나이 3.1 프로’ 등 주요 AI챗봇 서비스를 대상으로 정치적 편향성을 검증하기 위해 연구진이 설계한 정치적 질문으로 테스트해 이 같은 결과를 얻었다고 24일(현지시간) 보도했다.

WP는 AI챗봇에 소수인종 우대 정책, 출생 시민권 논란 등 미국에서 정치적으로 민감한 내용 20개를 질문하고 그에 대한 답변을 받았다.

구체적으로 AI챗봇 답변이 과거의 질답 내용을 기반으로 도출되는 것을 막기 위해 개인화 설정을 차단한 후 질문을 던졌다. 질문별로 30단어 이내로 9학년(한국 기준 중학교 3학년에 해당) 수준의 답변을 해달라고 요청했으며, AI모델이 같은 질문에 다른 대답을 할 수 있다는 점을 고려해 동일 질문을 5번씩 반복해 일관성을 확보했다.

WP가 연구진의 분류 기준에 따라 평가한 결과, 챗GPT는 질문의 80%에 대해 진보적인 답변을 했으며, 딥시크도 답변의 70%가 진보적 내용에 쏠려있었다. 우편향 답변은 각각 3%, 7%에 불과했다.

클로드는 진보적 성향의 답변이 43%, 중립적 답변이 57%였으며 보수적인 답변을 한 사례는 없었다.

일론 머스크가 ‘진실 추구’에 반기를 들겠다며 xAI를 통해 개발한 그록 역시 보수 성향 답변의 비율은 33%였고 진보 성향 답변 비율이 40%에 달했다.

이들과 달리 제미나이는 진보 성향 답변이 7%였으며, 양쪽 입장을 모두 반영한 답이 93%로 중립적인 답변이 주를 이뤘다.

션 웨스트우드 다트머스대 양극화 연구소장은 점점 더 많은 사람들이 세상을 이해하거나 뉴스를 접하기 위해 AI 도구를 사용함에 따라 AI가 어떤 입장을 증폭시키는지 이해하는 것은 중요하다며 “이러한 AI 도구는 미묘한 차이가 있는 정책 논쟁을 중립적인 시각에서 제공하지 못하고 있다”고 지적했다.

그는 “민주당과 공화당 모두 AI가 중립적이라고 믿지 않는다”며 “현대 정치 지형에서 양당 의견 일치를 볼 수 있는 몇 안 되는 지점 중 하나”라고 덧붙였다.

한편, 지난 3월 양극화 연구소가 발표한 설문조사에 따르면 미국인들 중 정치를 직접 이해하기 위해 AI를 사용하는 사람은 거의 없지만, 절반 가까이가 뉴스를 접할 때 가끔 AI를 사용하는 것으로 나타났다.