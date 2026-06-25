국힘 쇄신파 "張지도부 총사퇴해야…신동욱 등 최고위원 결단촉구"

"장동혁 '재선거' 주장은 해당행위…측근 기강부터 잡으라"

국민의힘 개혁 성향 초·재선 의원이 주축인 모임 '대안과 미래'는 25일 퇴원 후 당무 복귀 일성으로 전날 자신의 사퇴론을 일축한 장동혁 대표를 겨냥, "지도부가 총사퇴하고 전당대회를 치르자"고 요구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스

대안과 미래 소속 의원들은 이날 오전 국회 의원회관에서 조찬 회동을 하며 이같이 의견을 모았다고 모임 간사인 이성권 의원이 브리핑을 통해 밝혔다.



이 의원은 "당의 미래를 위해 장 대표가 스스로 사퇴할 것을 한 번 더 촉구한다"며 "당의 혼란을 조기에 매듭짓고, 당이 미래로 나아갈 수 있도록 신동욱 최고위원을 비롯한 선출직 최고위원들의 결단을 촉구한다"고 밝혔다.



아울러 "원내대표와 중진들의 역할도 요청한다"고 덧붙였다.



장 대표가 사퇴할 생각이 없음을 명확히 한 만큼, 신 최고위원을 비롯한 선출직 최고위원들의 사퇴를 통한 '최고위 해산'을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.



이 의원은 장 대표가 전날 기자회견에서 재선거 필요성을 재차 강조한 것에 대해 "재선거 문제는 이미 지난 17일 의원총회를 통해 총의를 모아 결정된 사안이다. 장 대표가 독단적으로 재선거를 요구한 것은 정당 민주주의를 훼손한 것으로 묵과할 수 없다"며 "복귀 일성으로 법적, 현실적으로 불가능한 재선거를 주장한 건 지난 의총에서 모인 총의를 당 대표가 거부한 해당 행위"라고 직격했다.



그러면서 "당 대표를 포함한 의원총회를 열어 비밀투표를 통해 재선거에 대한 의원들의 총의를 모아야 한다"며 "당 대표가 더 이상 개인 의견을 발표해 당을 혼란에 빠뜨리는 상황을 반복하지 않도록 해 줄 것을 정점식 원내대표에게 부탁한다"고 말했다.



이 의원은 이어진 기자들과의 질의응답에서 '장 대표가 전날 언급한 당 기강 확립이 당무감사위원회와 윤리위원회 재개를 시사한 것이라는 해석이 나온다'는 질문에 "일단 당의 기강을 바로잡기 위해서는 먼저 당 대표 주변 측근과 주변 인물부터 기강을 잡기 바란다. 먼저 자신의 주변부터 정리하라"고 직격했다.



이는 지난 의총에서 장 대표 사퇴를 압박한 '대안과 미래'에 대해 공식적으로 해체를 요구한 박준태 당 대표 비서실장, SNS에서 오세훈 서울시장·무소속 한동훈 의원 등 보수진영 인사들을 비난한 주현철 외신대변인을 겨냥한 것이다.



이 의원은 "대안과 미래에 해체를 요구하는 비서실장부터 경질하는 것이 당의 기강을 바로잡는 것"이라며 "당 외신 대변인이 당의 중요 자산과 구성원들을 향해 무차별적 '모두까지'를 하는 행태가 오히려 기강을 훼손하는 것"이라고 비판했다.

<연합>