기다림의 피로를 지우다…‘0원’으로 누리는 인천공항 숨은 오아시스 [여행+]

면세구역 내 냅존·키즈존·샤워실 ‘무료’ 운영

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지.

여름 휴가철을 맞아 인천국제공항을 찾는 여객들은 별도의 비용 지불 없이도 탑승 전 피로를 해소하고 여정의 쾌적성을 극대화할 수 있다. 공항 내부의 다채로운 무료 인프라는 사전 정보만 있다면 누구나 쉽게 이용 가능한 서비스다.

◆ 여정의 피로를 선제적으로 차단하는 냅존과 릴렉스존

이른 아침 비행이나 장시간 환승 대기로 발생하는 수면 부족은 도착지에서의 급격한 컨디션 저하로 직결된다.

이러한 생리적 피로도를 완만하게 조절해주는 대표적인 공간이 바로 면세 구역 4층에 위치한 냅존과 릴렉스존이다.

인체공학적으로 설계된 1인용 릴렉스 체어와 수면용 침대가 개별 칸막이와 함께 구비되어 있어 타인의 시선을 의식하지 않고 안락한 휴식을 취할 수 있다.

냅존과 릴렉스존은 제1터미널 기준 4층 면세구역 25번과 29번 게이트 부근에 위치한다.

제2터미널은 231번과 268번 게이트 부근에서 찾을 수 있으며 연중무휴 24시간 무료로 운영된다.

각 좌석에 마련된 전용 콘센트와 USB 포트는 여행자의 신체적 휴식뿐만 아니라 필수 전자기기의 전력까지 빈틈없이 충전해준다.

◆ 기내 스트레스의 완충 지대, 키즈존

유아를 동반한 가족 단위 여행객에게 장시간 밀폐되는 항공기 내부 환경은 예측 불가능한 긴장감을 안겨준다.

탑승 전에 아동의 잉여 에너지를 긍정적인 방향으로 소진시키는 과정은 부모의 편의는 물론 동승객 전원의 평온한 비행을 담보하는 핵심 요소다.

면세 구역 곳곳과 환승 라운지 및 탑승동에 고루 포진한 키즈존은 항공기를 모티브로 제작된 다채로운 놀이 시설과 안전 매트를 갖추고 있다.

연중무휴 24시간 개방되는 이 공간은 일부 구역의 경우 수유실을 바로 인접하게 배치하여 육아 세대의 편의성을 한층 높였다.

탑승 전에 충분한 신체 활동을 유도하면 항공기 이륙과 동시에 자연스러운 수면을 유도할 수 있어 장거리 노선을 이용하는 가족 여행객들에게 특히 유용하다.

◆ 불쾌지수를 씻어내는 샤워실

고온다습한 지역으로 향하거나 퇴근 직후 야간 비행편에 탑승하는 직장인 여객들에게 샤워 시설은 청량한 구세주와 같다.

제1여객터미널과 제2여객터미널 4층 면세구역에 위치한 샤워실은 이용객의 조건에 따라 운영 방식과 요금이 상이하다.

우선 제1터미널 환승구역 내에 있는 샤워실은 환승객을 대상으로 무료 제공된다. 반면 제2터미널의 경우 환승객은 7000원, 일반 출국 여행객은 30분 기준 1만5000원의 유료 요금이 적용된다.

내부에는 샴푸와 바디워시, 수건이 기본적으로 비치되어 있어 위탁수하물을 다시 열어보는 번거로움이 없다.

다만 이용객이 몰리는 혼잡 시간대인 저녁 8시부터 11시 사이에는 대기 시간이 발생할 수 있으므로 주의가 필요하다.

인천국제공항공사의 최근 여객 통계 분석에 따르면 여름 휴가철이 포함된 하계 성수기 기간 일평균 공항 이용객은 20만명을 상회하며 역대 최다 수준을 기록하고 있다.

여객 밀집도가 높아지는 성수기에는 출국 심사 이후 탑승까지 발생하는 대기 시간이 평시 대비 평균 35% 이상 증가하는 것으로 나타났다.

공항 관계자는 “탑승 전 공항 내 유휴 공간을 활용한 휴식이 장시간 비행 시 발생할 수 있는 이코노미 클래스 증후군이나 시차 적응 장애를 예방하는 데 긍정적인 효과를 준다”고 조언한다.