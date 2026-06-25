와이즈넛, ‘2026 공공 AI 박람회’서 공공기관 AI 에이전트 소개

공공기관 특화 AI 에이전트·AI 어플라이언스 활용 모델 제시

사진=와이즈넛 제공

AI 에이전트 기업 와이즈넛(대표 강용성)이 지난 23일부터 24일까지 킨텍스에서 열린 ‘2026 공공 AI 박람회’에 참가해 공공기관 맞춤형 AI 에이전트와 AI 어플라이언스를 소개했다고 밝혔다.

행정안전부의 ‘제9회 전자정부의 날’과 연계해 열린 이번 박람회는 중앙정부와 지방자치단체 정보화 담당자, 공공기관 관계자들이 참여해 공공 분야 AI 활용 방안과 디지털 혁신 전략을 공유하는 자리로 마련됐다.

와이즈넛은 이번 행사에서 80건 이상의 AI 에이전트 구축 경험을 기반으로 공공기관이 실제 업무 환경에 적용할 수 있는 AI 활용 모델을 소개했다. 특히 예산 효율성과 행정 생산성 향상이라는 공공기관의 주요 과제를 고려한 AI 에이전트 구축 방안을 제시해 현장 상담을 진행했다.

부스에서는 멀티 에이전트 플랫폼 ‘와이즈 에이전트 스피어’, 에이전트 특화 LLM ‘와이즈 로아’, AI 에이전트 개발 플랫폼 ‘와이즈 에이전트 랩스’ 등 주요 솔루션을 중심으로 기관별 맞춤형 상담을 진행했다. 이를 통해 민원 응대, 지식관리, 내부 업무 자동화 등 다양한 공공 업무에 적용 가능한 AI 에이전트 활용 사례를 소개하며 현장 상담을 이어갔다.

또한 와이즈넛은 퓨리오사AI의 2세대 NPU ‘레니게이드(RNGD)’와 자사 AI 에이전트 솔루션을 결합한 AI 어플라이언스를 공개했다. 해당 제품은 온프레미스 환경에서 운영되는 일체형 시스템으로, 공공기관이 요구하는 보안 수준을 고려하면서 인프라 구축 비용과 운영 부담을 줄일 수 있는 것이 특징이다.

행사 현장에서는 AI 어플라이언스의 실제 구동 환경과 성능을 확인할 수 있는 시연이 함께 진행됐으며, 보안성과 비용 효율성을 동시에 고려해야 하는 공공기관 관계자들과의 상담이 이어졌다.

강용성 와이즈넛 대표는 “공공 부문의 AI 전환은 단순한 기술 도입을 넘어 행정 서비스 혁신과 업무 생산성 향상으로 이어져야 한다”며 “와이즈넛은 축적된 AI 에이전트 구축 경험과 기술력을 바탕으로 공공기관이 체감할 수 있는 AX 활용을 지원하겠다”고 말했다.