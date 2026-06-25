‘과태료 홍역’ 런던베이글, 부산 서면 상륙…‘서혜욱號’ 쇄신안 첫 시험대

서울·제주 제외한 첫 지방 거점 매장

‘노무 리스크’ 떨치고 도약 여부 관심

지난해 청년 노동자 과로사 의혹과 고용노동부의 전방위적 기획 감독으로 혹독한 홍역을 치렀던 런던베이글뮤지엄(운영사 LBM)이 부산의 심장부인 서면에 신규 매장을 내며 이미지 쇄신에 나선다.

지난해 7월18일 인천광역시 남동구 롯데백화점 인천점 지하 1층 런던베이글뮤지엄 매장 밖에서 내부의 제빵 공간이 보이고 있다. 김동환 기자

LBM은 오는 27일 롯데백화점 부산본점에 서울과 제주를 제외한 첫 지방 거점인 부산 서면점을 오픈하고, 신임 서혜욱 대표 체제 하에서의 첫 경영 시험대에 오른다.

인스타그램 등 각종 사회관계망서비스(SNS)를 기반으로 한 독보적인 브랜드 팬덤을 무기로 ‘오픈런 맛집’ 명성을 지방까지 확장하겠다는 전략인데, 업계 안팎에서는 화려한 확장 이면에 숨겨진 노무 리스크 청산 여부에 여전히 주목한다.

LBM은 서면점 오픈의 핵심 키워드로 ‘지역과의 상생’을 내걸고 전체 팀원의 85%를 부산 지역 인재로 채용했다고 25일 밝혔다. 지난 24일에는 본사 직원과 부산 현지 크루들이 함께 서면 일대에서 쓰레기를 줍는 ‘플로깅’ 캠페인 전개로 지속 가능한 상생의 가치를 부각했다.

지난 2월 노동부 감독에서 연장근로 한도 위반 등 5건의 형사입건과 직장 내 괴롭힘 등 61건 관련 8억원의 과태료, 5억원대의 임금 체불이 적발되며 실추된 기업 이미지를 회복하기 위한 고도의 전략으로 풀이된다. LBM은 과태료 문제 등은 대부분 해결한 것으로 알려졌다.

서 대표는 맛있는 베이글로 부산 시민들과 함께 성장하는 브랜드로 자리매김하겠다는 포부를 밝혔으나, 사측이 공언한 노동 환경 쇄신안이 현장에 안착했는지는 여전히 검증이 필요한 과제로 남아 있다.

지난해 7월18일 인천광역시 남동구 롯데백화점 인천점 지하 1층 런던베이글뮤지엄 매장 외부에 직원 채용을 알리는 안내문이 붙어 있다. 김동환 기자

LBM은 그간 보도자료 등에서 HR 전문 인력 영입, 실제 근무시간을 분 단위까지 정확하게 집계하고 보상하는 ‘비콘(Beacon)’ 기반 실시간 근태관리 시스템 도입으로 월 단위에서 주 단위로의 스케줄 관리 체계 전환을 알렸다.

근거리 무선 통신 기술을 활용해 스마트폰으로 매장 내 출퇴근 시간을 분 단위까지 자동 집계하는 ‘비콘’ 시스템은 주로 유동 인력이 많고 교대 근무가 잦은 물류·F&B 기업들이 노무 투명성 강화를 위해 도입하는 방식이다.

현장 노동자의 과중한 업무 부담을 줄이고 주 52시간 근무제를 철저히 준수할 수 있도록 모니터링 시스템을 전면 개편했다는 LBM의 의지가 보이는 대목이다.

앞서 2021년 안국점에서 첫발을 뗄 당시 재무나 인사 등 체계적인 백오피스 구조 대신 ‘아티스트 디렉터’ 중심 제품 생산에 집중했던 LBM은 출범 약 5년이 흐른 올해 4월에야 블루보틀 출신의 서 대표를 영입하며 조직 체계 정비에 나섰다.

노동부 감독 이후 근태관리 체계 고도화와 조직 정비 작업에 속도를 내고 있다는 점은 그동안 급격한 사업 확장 과정에서 상대적으로 후순위에 놓였던 인사·노무 관리 체계를 본격 손질하고 있음을 보여준다는 평가도 나온다.

지난해 7월18일 인천광역시 남동구 롯데백화점 인천점 지하 1층 런던베이글뮤지엄 매장 앞에서 베이글을 사려는 이들이 줄 서 기다리고 있다. 김동환 기자

다만, 구인구직 플랫폼 등에 올라온 서면점 신입직원 모집 공고 등을 볼 때, 본사가 밝힌 변화가 현장 운영 전반에 어느 정도 반영됐는지는 추가적인 확인이 필요하다는 지적이 제기된다.

베이커 신입직원 모집 요강에는 여전히 ‘월 단위 스케줄’ 근무가 명시돼 있다. 이를 두고 일부에서는 본사가 강조한 ‘주 단위 스케줄 관리 체계’와의 차이를 놓고 실제 운영 방식에 대한 설명이 필요하다는 시각을 보인다.

월 단위 근무표 편성과 주 단위 운영·조정 체계가 병행될 가능성도 있는 만큼 해당 공고만으로 회사의 개선 노력이 정착하지 않았다고 단정하기는 어렵지만, LBM이 대대적으로 알린 근태관리 혁신이 실제 사업장에서 어떻게 구현되고 있는지는 지속적인 검증이 필요한 대목이다.

그럼에도 서면점 오픈은 대중에게 각인된 잔혹한 일터라는 낙인을 지우고, 글로벌 F&B 기업으로 재도약하려는 LBM의 운명이 걸린 반전 카드로 볼 수 있다.

‘탕종 베이글’이라는 로컬 전용 메뉴와 단독 굿즈를 앞세운 마케팅이 지역 소비자들의 지갑을 열 수는 있겠지만, 내부 조직의 병폐까지 치료해 줄지는 지켜봐야 한다고 업계는 강조한다.

한 업계 관계자는 “화려한 인테리어와 매장 밖의 긴 웨이팅 라인 뒤에 감춰진 주방 노동자들의 숨통이 실제로 트였는지를 증명하는 게 LBM이 위기를 돌파할 유일한 길이 될 것”이라고 말했다.