윤두준, 남아공전 패배에 허탈…"말실수할 듯"

그룹 하이라이트 멤버 겸 배우 윤두준이 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배에 허탈한 심경을 드러냈다.

윤두준은 25일 유튜브 채널 'OFFICIAL HIGHLIGHT'에서 진행된 '입중계 대한민국 VS 남아프리카 공화국 | 하이라이트 윤두준 2026 북중미 월드컵' 라이브 방송에 출연했다.

윤두준. 하이라이트 유튜브 채널

이날 윤두준은 대한민국과 남아공의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 시청하며 팬들과 실시간으로 소통했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 이날 남아공에 0-1로 패했다. 이로써 한국은 32강 토너먼트 자력 진출에 실패했고, 다른 조 3위 팀들의 결과를 지켜봐야 하는 상황에 놓였다.

경기 직후 윤두준은 "사실 믿기지가 않는다. 꿈인가"라며 충격을 감추지 못했다.

이어 "다른 조 3위 상황을 봐야 할 것 같다. 32강에 3위로 올라가는 게 다가 아니다. 3위는 다른 조 1위와 붙게 된다"고 말했다.

그러면서 "체코전 때만 해도 이렇게까지 될 줄은 몰랐다. 하고 싶은 말은 하지 않겠다. 말실수할 것 같다"고 말을 아꼈다.

윤두준은 대표팀을 향한 애정도 드러냈다. 그는 "축구 팬 입장에서 저는 축구를 정말 좋아한다. 좋아하는 프로팀도 있지만 가장 열렬하게 응원하는 팀은 대한민국 축구 국가대표팀"이라고 밝혔다.

또 "5살 때부터 대표팀 경기를 봤다는 게 거짓말이 아니다. 그런데 이랬던 적이 없다. 대한민국 축구의 위상이 이랬던 적이 없는 것 같아 안타깝다"고 했다.

윤두준은 연예계 대표 축구 팬으로 꼽힌다. 앞서 그는 월드컵 한국 대표팀 경기를 입중계하며 꾸준히 응원을 보내왔다.

<뉴시스>