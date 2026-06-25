‘50년 전통’ 치맥 성지 알린다…대구 평화시장 닭똥집명물거리 축제 7월 1일 개막

대구의 대표 먹거리 축제 ‘대구평화시장 닭똥집명물거리 치맥페스티벌’이 7월 1일부터 5일까지 닷새간 화려한 막을 올린다.

1970년대부터 대구 시민과 희로애락을 함께해온 평화시장 닭똥집명물거리는 50년 전통을 자랑하는 전국 유일의 닭똥집 골목이다. 대구를 명실상부한 ‘치맥의 성지’로 우뚝 서게 한 핵심 주역이자, 대구 동구의 대표적인 문화관광 명소로 손꼽히는 곳이다.

‘대구 평화시장 닭똥집명물거리 치맥페스티벌’ 홍보 포스터. 대구 동구 제공

대구농축산식품발전산업협회가 주최하는 이번 축제는 ‘대한민국 똥집연구소’라는 참신한 슬로건을 내걸었다. 축제 기간 동안 치맥가왕전, 치맥런웨이, 버스킹 공연, 지역예술인한마당 등 다채로운 문화 행사가 펼쳐진다. 아울러 상가활성화 프로그램 등 방문객과 지역 주민이 한데 어우러져 즐길 수 있는 풍성한 참여형 콘텐츠도 마련됐다.

특히 올해 축제는 지역 상생의 의미를 더해 눈길을 끈다. 대구 동구 신서혁신도시 내 주요 공공기관인 중앙병역판정검사소, 한국가스공사, 한국산업단지공단, 한국사학진흥재단 등이 축제 지원과 방문에 적극 동참하기로 했다. 공공기관들의 이 같은 행보는 경기 침체로 어려움을 겪는 동구 똥집골목 상권에 활력을 불어넣는 든든한 버팀목이 될 전망이다.

김태운 동구청장 권한대행은 “50년 전통을 간직한 대구의 자랑인 닭똥집 골목에서 일찍 찾아온 무더위를 시원하게 날려버리시길 바란다”며 “축제를 찾는 모든 방문객이 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.