[월드컵] 믹스트존서 남아공 '고성 자축'…황인범 "예의 지켜라" 신경전

큰 소리로 노래 부르며 나온 상대 선수들에 "예의 지켜달라" 항의

황희찬은 "전방서 결과 못 내 동료들에게 미안하다" 자책

아쉬운 패배로 32강 자력 진출을 놓친 한국 축구대표팀의 미드필더 황인범(페예노르트)이 경기 후 공동취재구역(믹스트존)에서 고성으로 승리를 자축하던 남아프리카공화국 선수들과 신경전을 벌였다.



홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아공에 0-1로 졌다.

한국 축구 국가대표팀 황인범이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 패배가 확정되자 아쉬워하고 있다. 연합뉴스

비기기만 해도 조 2위로 32강 진출이 확정되는 상황이지만, 뼈아픈 패배로 3위로 밀려나 다른 조 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다.



신경전은 양 팀 선수들이 경기장을 빠져나가는 믹스트존에서 발생했다.



한국 선수들이 먼저 구역으로 나와 국내 취재진과 인터뷰를 진행하던 중, 뒤이어 나타난 남아공 선수들이 큰 소리로 노래를 부르며 승리를 자축했다.

한국 축구 국가대표팀 황인범 등 선수들이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 0대1로 패배한 뒤 아쉬워하고 있다. 연합뉴스

인터뷰가 정상적으로 진행되기 어려울 정도로 소음이 커지자 취재진 측에서 먼저 조용히 해달라고 요청했고, 남아공 측이 이에 반발하자 인터뷰 중이던 황인범이 "예의를 갖춰달라"고 목소리를 높였다.



이후 현장 관계자들의 제지로 상황은 곧바로 정돈됐다.



대회 관계자에 따르면 FIFA 규정상 믹스트존을 통과할 때 소음 발생을 제재하는 명시적인 규정은 없는 것으로 파악됐다.



소란이 정리된 후 인터뷰를 이어간 황인범은 "특정 패인을 꼽기보다는 전반적으로 우리가 많이 부족했기 때문에 안 좋은 결과가 나왔다"고 담담하게 패배를 인정했다.

한국 축구 국가대표팀 황인범이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 태클하고 있다. 연합뉴스

이어 "어떤 말을 하든 변명처럼 들릴 것 같다. 결국 우리가 부족해서 졌고, 다음 기회가 주어진다면 더 간절하게 임해야 할 것 같다"고 고개를 숙였다.



이번 대회 들어 처음 선발로 출전했으나 공격 포인트를 올리지 못한 황희찬(울버햄프턴) 역시 짙은 아쉬움을 드러내며 자책했다.



황희찬은 "당연히 결과가 너무 아쉽다"며 "나부터 전방에서 여러 찬스를 살리거나 결과를 만들지 못했다는 점에서 개인적으로 아쉬움이 크고, 동료들에게도 미안한 마음"이라고 말했다.

<연합>