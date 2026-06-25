참전영웅 초청 6·25 전쟁 제76주년 기념식 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 수원컨벤션센터에서 열린 6‧25 전쟁 제76주년 기념식 및 위로연에 참석했다.

이날 행사에는 참전영웅들과 안규백 국방부 장관, 권오을 국가보훈부 장관, 3부요인, 보훈단체 및 군 관계자, 참전국 외교사절 등이 참석했다.

이 대통령은 기념사에서 "우리 대한민국이 오늘날 전 세계적으로 각광 받는 나라가 된 것도 다 여러분의 기여 덕분이라고 생각합니다"라며 "우리 모두가, 대한민국 국민 모두가 여러분의 그 헌신과 기여에 대해 기억할 것입니다"고 말했다.

손희원 대한민국 6․25참전유공자회장은 "대통령께서 말씀하신 특별한 희생에는 특별한 보상이라는 국민주권정부의 따뜻한 국가보훈 철학에서 비롯된 값진 선물이라고 생각합니다"며 "저희들도 대통령님과 정부에서 배려해 주시는 고마움을 잊지 않고 늘 국민과 함께하는 모범적인 호국 보훈단체가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다"고 말했다.

위로연에서 6·25참전유공자 손녀 참석한 최한주 미래 세대 감사 인사로 "행사장 오면서 참 좋은 나라에 살고 있다는 생각을 문득 해봤다. 오늘 대한민국은 세계 속에 빛나고 있다. 우리나라 가수 노래가 월드컵 개막식에 울리고 언제 어디서나 대한민국 국민이라는 게 자랑스럽기만 하다"고 말하며 "저는 교과서로만 들을 때 그 무게를 다 알지 못했다. 하지만 세계 곳곳에 흔적을 직접 보고 지금 우리가 누리는 평범한 하루가 사실은 얼마나 큰 희생 위에 세워진 기적인지 가슴 깊이 깨달았다"고 했다.