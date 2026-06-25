鄭 "국회서 보완수사권 불가역적으로 폐지…시행령 준비해달라"

金총리 회견에 "환영"…출마선언 질문엔 "대중 마음과 같이 가야"

더불어민주당 정청래 전 대표는 25일 검찰 보완수사권 폐지가 정부의 최종 입장이며 별도의 정부안을 국회에 제출하지 않겠다는 김민석 국무총리의 발표에 대해 "환영한다"는 입장을 밝혔다.



정 전 대표는 이날 페이스북 글을 통해 "국회에서 (보완수사권을) 불가역적으로 폐지할 테니 시행령도 완벽한 폐지로 준비해달라"며 이같이 언급했다.

정청래 전 더불어민주당 대표가 25일 전북 정읍시 아우름캠퍼스에서 열린 전북지역 당선인 워크숍에 참석해 기자들에게 입장을 말하고 있다. 연합뉴스

아울러 정 전 대표는 전북 정읍에서 열린 전북도당 당선인 워크숍 참석 뒤 기자들과 만나 "지금부터라도 (보완수사권 폐지를 위한) 형사소송법 개정을 놓고, 또한 시행령을 놓고 고민해야 한다"며 "제헌절 이전에는 (개정안을) 통과시켜야 한다"고 강조했다.



이어 "그렇지 않으면 공소청, 중수청(중대범죄수사청) 출범이 물리적으로 불가능하다"며 "지금까지 (법안 마련이) 안됐다는 건 대단히 위험한 상황'이라고 했다.



정 전 대표는 또한 6·3 지방선거 결과와 관련, 전북지사 선거와 기초단체장 선거 등에서 모두 승리했다고 언급하며 "전북은 완승"이라고 강조했다.



이어 "천둥이 먹구름 속에서 울었듯 전북에서 여러 어려움이 있었는데 선거 결과로만 보면 큰 국화꽃을 피우게 됐다"며 "전북 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.



이번 지선에서 전북은 '대리비 지급' 논란으로 당에서 제명된 김관영 전북지사가 무소속으로 출마하면서 격전을 치렀다.



정 전 대표는 전당대회 출마 공식화 시점에 관한 질문엔 "햇빛이 떴을 때 건초를 말리라는 말이 있다. 그래서 모든 것은 다 때가 있는 것"이라며 "특별히 결정된 건 없다"고 즉답을 피했다.



그러면서 "대중 정치인은 항상 대중의 마음과 같이 가야 한다"며 "그런 부분들을 여러 가지로 숙고하고 있다"고 덧붙였다.

<연합>