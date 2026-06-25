인천도시공사, 공공주택 공급 지방공사 첫 지속가능연계채권 발행

인천도시공사(iH)가 지방공사 최초로 공공주택 공급과 관련한 ‘지속가능연계채권(SLB)’ 발행을 추진한다. 사전 설정한 지속가능성 목표 달성 여부에 따라 금리 등 재무적 조건이 변경되는 ESG 채권의 한 유형이다.

공사는 25일 서울의 한 호텔에서 지속가능연계채권 입찰 관계자 간담회를 개최했다. 정부의 주택공급 확대 정책과 서민 주거안정 지원이 최종 과제다. 2026∼2028년 공공주택 누적 공급량 1만1000호 이상을 지속가능성과목표(SPT)로 제시하고 있다.

목표 미달성 시 투자자에게 평가일 이후 만기까지 적용되는 금리에 0.25% 추가 지급이 이뤄진다. 또 주택개량 사업을 수행하는 비영리단체에 채권 발행총액의 0.2% 해당 금액을 지원하는 페널티 구조가 적용된다.

공사는 7월 중 500억원 규모를 선보여 조달된 이 자금으로는 인천구월2 공공주택지구 조성 사업비로 활용할 예정이다. 장기적으로 남동·연수·미추홀구 3개 구에 걸쳐 있는 2.2㎢ 땅에 주택 1만6000호 규모의 미니신도시를 갖추는 밑그림이다.

류윤기 iH 사장은 “이번 채권은 공공주택 공급 목표 달성 차원에서 내부적인 동기를 부여할 것”이라며 “안정적 재원조달 효과 및 비영리단체의 주택개량 활동 지원으로 사회적 가치 창출에도 기여할 수 있다”고 말했다.