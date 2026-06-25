젖은 수건 계속 쓰면 세균 ‘득실’…올바른 수건 교체 주기는?

화장실에 걸어둔 젖은 수건은 각종 세균이 득실거리기 때문에 자주 세탁하고 교체해주는 것이 좋다. 생성형 AI로 만든 이미지

세수나 샤워 뒤 사용하는 수건은 누구나 하루에도 몇 번씩 사용하는 필수 생활용품이다.

사람들 대부분은 “말랐으니 괜찮겠지”라며 같은 수건을 며칠씩 사용하는 경우가 많다. 하지만 젖은 수건은 세균과 미생물이 증식하기 쉬운 환경이어서 올바른 교체와 관리가 중요하다.

위생 관점에서 보면 매일 새로운 수건을 사용하는 것이 가장 이상적이지만, 현실적으로 매번 새 수건을 사용하는 것이 쉽지 않은 만큼 전문가들은 사용 환경과 건조 상태를 고려해 교체 주기를 정하는 것이 바람직하다고 조언한다.

젖은 수건, 세균 번식에 최적 환경

수건은 단순히 몸의 물기만 닦아내는 것이 아니다. 샤워 중 완전히 씻어내지 못한 잔여물과 각질 등을 제거해준다. 즉, 수건을 사용한 뒤에 물기뿐만 아니라 피부의 각질세포, 체액, 피지 등이 함께 묻어난다는 것이다.

수건을 보관하는 곳은 주로 온도와 습도가 높은 화장실이어서 젖은 수건은 세균과 미생물이 번식하기에 최적의 환경이다. 냄새가 안 나고 겉으로 보기에 멀쩡한 수건이라고 깨끗한 것은 아니다. 게다가 같은 수건을 반복해서 사용할수록 잔여물과 세균이 축적될 수 있다.

이런 수건을 다시 쓴다면 피부가 건강한 사람들도 피부 자극이나 피부질환이 생길 수 있다. 특히 아토피 피부염이나 여드름이 있는 사람들은 더욱 수건을 쓰는데 각별한 주의가 필요하다.

수건을 보관하는 곳은 주로 온도와 습도가 높은 화장실이어서 한번 사용한 수건은 자주 교체해주고 세탁하는 것이 좋다. 게티이미지뱅크

수건, 며칠마다 교체해야 할까

위에서 언급했듯 위생 관점으로 보면 매일 새로운 수건을 사용하는 것이 가장 이상적이다.

하지만 현실적으로 매번 새 수건을 사용하는 것이 쉽지 않은 만큼 건강한 사람의 경우 사용한 수건을 완전히 말린다는 전제하에 2~3번 사용한 뒤 교체하는 것이 적당하다는 게 전문가의 조언이다.

구체적으로 얼굴에 사용하는 수건은 1~2회 사용한 뒤, 샤워 후 사용하는 수건은 2~3회 사용 후, 손수건은 매일 세탁하는 것이 좋다.

많은 사람들이 간과하지만 수건에도 수명이 있어 주기적으로 교체해야 한다. 수건의 권장 사용 기간은 보통 6개월에서 1년이고 잘 관리할 경우 최대 2년까지 쓸 수 있다.

오래된 수건을 교체하는 이유는 흡수력이 감소하고, 섬유가 마모돼 오히려 피부에 자극을 줄 수 있기 때문이다. 게다가 세탁을 했다고 하더라도 세균과 미생물이 남아 있는 경우가 많아서 교체 주기에 맞춰 반드시 새로운 수건으로 바꿔줘야 한다.

다만 수건 교체 주기는 개인의 피부 상태와 사용 환경, 계절 등에 따라 달라질 수 있어 절대적인 기준으로 보기보다는 위생 상태를 함께 고려하는 것이 중요하다.

욕실에 젖은 수건을 오래 걸어두면 냄새와 오염물이 남기 쉬운 조건이 만들어진다. 목욕 수건은 사용 사이 완전히 말리고, 습한 집에서는 세탁 시기를 앞당기는 편이 안전하다. 게티이미지

수건의 올바른 세탁·관리 방법은

수건은 겉으로 깨끗해 보여도 사용 횟수가 늘어날수록 피부 각질과 습기가 쌓여 세균이 증식하기 쉽다. 피부 건강을 위해서는 자주 세탁하고 충분히 건조하는 습관이 중요하다고 전문가는 조언한다.

또한 수건은 자주 세탁하는 것만큼 완전히 건조해 사용하는 습관이 피부 건강과 위생을 지키는 가장 기본적인 관리법이라고 전문가는 강조했다.

특히 수건을 세탁할 때 삶는 사람들이 많다. 하지만 무조건 뜨거운 물에 삶는 것은 주의해야 한다.

흰 수건은 삶거나 60℃ 이상의 온수 세탁이 위생 관리에 도움이 될 수 있지만, 색상 수건은 섬유 손상을 고려해야 한다는 게 전문가의 조언이다.

결국 수건은 오래 사용하는 것보다 자주 세탁하고 완전히 말려 사용하는 습관이 가장 중요하다.

전문가들은 올바른 교체 주기와 충분한 건조만으로도 세균 증식을 줄이고 피부 건강을 지키는 데 도움이 될 수 있다고 조언한다.

또한 수건은 자주 세탁하는 것만큼 사용 후 충분히 건조하는 것이 중요하다. 욕실처럼 습기가 많은 곳보다 통풍이 잘되는 장소에서 완전히 말리는 습관을 들이면 세균과 곰팡이 증식을 줄이는 데 도움이 된다고 전문가는 강조했다.