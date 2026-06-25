연쇄 강진에 폐허 된 베네수엘라…"마치 공포영화 같았다"

곳곳에서 완전히 무너져 내린 건물들…잔해 속 생존자 수색

공항 천장 무너지고 호텔도 '와르르'…"1967년 236명 사망한 지진보다 심해"

델시 로드리게스 임시대통령 국가비상사태 선언…일부 공항도 폐쇄

24일(현지시간) 베네수엘라 카라카스 알타미라 지역에 꼿꼿이 서 있던 22층짜리 건물은 완전히 무너져 있었다. 건물 밖에 있던 사람들은 친구와 친척들의 이름을 목 놓아 불렀다. 몇몇 구조대원과 자원봉사자들이 잔해 속으로 기어오르고 있었다. "손전등이 필요해요." 이들 중 한 명이 외쳤다.

베네수엘라 연쇄 지진. AFP연합뉴스

베네수엘라 내무부에 따르면 이날 발생한 규모 7.2, 규모 7.5의 연쇄 지진으로 건물 여러 채가 붕괴했다. 내무장관 디오스다도 카베요는 "부상자가 발생했고, 건물들이 무너졌다"고 했다.



알타미라의 한 번화한 쇼핑센터에서는 바닥이 흔들리고, 매장 선반이 무너지자 수많은 사람이 거리로 뛰쳐나왔다. 쇼핑센터의 상점 주인 하이디 로메로는 "쇼핑몰 맨 위층에 있었는데 여러 가게에서 물건들이 쏟아져 내렸다"고 했다.



로이터 통신과 미국 CNN 방송 등에 따르면 연쇄 지진 지역에서는 공항과 호텔, 주거용 건물 등이 잇따라 붕괴하며 전쟁터를 방불케 하는 참상이 드러났다.



수도 카라카스 외곽의 시몬 볼리바르 국제공항에서는 지진 발생 직후 마치 폭격을 당한 듯 천장 일부가 무너져 내리고 먼지와 잔해가 공항 내부를 뒤덮었다.



현장에 있던 전직 국회의원 빌메르 아수아헤가 촬영한 영상에는 승객들이 비명을 지르며 대피하는 모습과 파손된 천장 구조물, 잔해가 담겼다.



카라카스 북부 해안 지역에서도 건물 붕괴 피해가 속출했다.



카티아 라 마르 마을에서 촬영된 영상에는 언덕에 위치한 대형 건물 여러 채가 비탈 아래로 완전히 무너진 모습과 연기가 솟구치는 건물, 심하게 파손된 채 위태롭게 서 있는 고층 건물들의 모습이 담겼다.



피해가 가장 큰 지역으로 꼽히는 북구 라과이라주에서는 해안가에 위치한 에두아르드 호텔이 입구만 겨우 남긴 채 잔해더미로 변한 모습이 확인됐다.



호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 라과이라주에서만 최대 15개 건물이 붕괴했다고 밝혔다.



생존자들은 당시 상황이 "마치 공포 영화 같았다"고 표현했다.



카라카스 주민 마리아 알레한드라는 언론에 "자욱한 먼지와 연기 때문에 앞이 전혀 보이지 않았다"며 방 안 벽마다 균열이 생겨 문을 강제로 열고 탈출해야 했다고 말했다. 그는 건물에서 자신이 확인한 탈출 주민은 한 가족뿐이었다고 전했다.

베네수엘라 지진. EPA연합뉴스

AFP통신 등에 따르면 카라카스의 여러 지역에선 전기가 끊겼다. 거리는 깨진 유리 조각으로 가득했다. '여진에 대비하고, 건물 밖에 나가 있으라'는 카베요 장관의 말을 들은 것처럼, 수많은 사람이 지진에 대한 공포로 거리에서 안절부절못했다.



정부는 만일의 사태에 대비해 시내 건물에 대한 직접 가스 공급을 차단하도록 지시했다. 카베요 장관은 "일부 건물이 손상됐고, 가스로 인한 사고가 발생하는 걸 원치 않는다"고 했다.



지진이 시작될 무렵 카라카스의 한 병원에서 언니를 간호하던 카르멘 구에데스 씨는 "창문이 흔들리기 시작하더니, 곧 모든 것이 흔들렸다"고 했다.



"저와 제 여동생, 이웃은 그곳에 남아 기도하고 서로를 껴안았어요. 밖으로 나갈 수가 없었어요."



카리브판과 남미판이 만나는 경계에 있는 베네수엘라는 지진이 비교적 자주 발생하는 지역이다. 1967년 카라카스 지진으로 236명이 사망했고, 1997년 북동부 카리아코 지진으로 73명이 사망한 바 있다. 2018년에는 7.3 규모의 지진이 수크레 주에서 발생해 남미와 카리브해 주변 10개국에 영향을 줬다.



카라카스 남부에 거주하는 마리아 로메르는 경찰의 도움을 받아 대피했다고 전하며 "이번 지진은 정말 끔찍하다. 1967년 지진보다 심하다"고 말했다.



현지 일간 엘나시오날은 이번 연쇄 지진으로 트루히요, 카라보보, 미란다, 리과이라주(州)에서 강한 진동이 감지됐다고 전했다.



이날 오후 6시께 발생하기 시작한 규모 7.0이 넘는 두 차례의 강진과 20여 회의 여진이 베네수엘라 전국을 뒤흔들었다. 델시 로드리게스 임시 대통령은 국가 비상사태를 선언했다.



로드리게스 임시 대통령은 강진으로 인해 현재까지 최소 32명이 사망하고 700명이 부상한 것으로 확인됐다면서 무너진 건물에서 수색이 진행되고 있는 만큼 사망자는 더 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔다.



그는 이번 지진으로 카라카스 인근에 있는 시몬 볼리바르 국제공항이 인프라에 발생한 "심각한 피해"로 인해 폐쇄됐으며, 여러 주에 걸쳐서 학교 수업도 취소될 것이라고 밝혔다.



그는 베네수엘라에 연락해 연대와 지지의 뜻을 보내준 세계 각국 정부와 국제기구에 감사를 표했다. 유엔과 국제금융기구는 베네수엘라 정부에 연락해 피해 복구에 동참하겠다는 뜻을 표했다.

<연합>