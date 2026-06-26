포항 431억 투입 ‘기후테크’ 본격화

쓰레기 매립장에서 탄소 포집

메탄올 등 전환… 기술 개발 착수

경북도와 포항시가 포항의 쓰레기매립장에서 나오는 이산화탄소를 메탄올 등 유용 화합물로 전환하는 기술 개발에 나선다.



25일 포항시에 따르면 도와 시는 431억원을 들여 ‘한국형 녹색대전환 핵심 기술개발 및 기후테크 산업 육성’을 추진한다. 한국에너지기술연구원, 한국과학기술원(KAIST) 등은 2030년까지 308억원을 들여 포항시 남구 호동쓰레기매립장에 대기 중 저농도 이산화탄소를 포집하는 기술 상용화에 도전한다. 한국과학기술연구원(KIST)은 123억원을 들여 포집한 이산화탄소를 별도 분리 과정 없이 메탄올 등 유용 화합물로 전환하는 기술을 개발한다.



시는 탄소 포집·활용 기술의 거점 역할을 수행할 국가 전담기관 유치도 추진한다. 장상길 포항시장 권한대행은 “실증된 혁신기술을 지역 기업에 선제적으로 이전하고 연구개발부터 사업화까지 이어지는 기후테크 산업 가치사슬을 구축해 지역경제의 신성장동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.



한편 포항시는 최근 포스코국제관에서 경북도와 KIST, 한국에너지기술연구원, 포항산업과학연구원(RIST), 경북테크노파크, 한국에너지기후변화학회 6개 기관과 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 핵심 기술개발 및 기후테크 산업 육성을 위한 상호협력 협약’을 체결했다.