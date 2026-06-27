26개 질문으로 알아본 6·25 주요 쟁점

인사이트 6·25/이광수/길찾기/2만2000원
6·25전쟁을 26개 질문으로 설명한 전쟁사 입문서다. 소련이 유엔 안전보장이사회에서 연합군 결성에 거부권을 행사하지 않은 이유와 북한군의 서울 점령 뒤 진격 지연 문제, 핵무기 사용 가능성 등을 다룬다. 육군사관학교 출신인 저자는 육군대학에서 한국전쟁사를 가르친 경험과 젊은 장교들과의 토론을 바탕으로 주요 쟁점을 정리했다.
서술은 전쟁의 발생 배경과 초기 전황과 유엔군 참전과 정전협정 이후의 한반도 질서를 질문별로 나누어 전개된다. 6·25 당일 국군 수뇌부에 정말로 적과 내통한 간첩이 있었는가. 북한군이 서울을 점령한 후 이남으로 신속히 진격하지 못하고 3일간 지체한 진짜 이유는 무엇인가. 당대 최강 전투력이었던 미 제24사단이 초기 북한군에게 패배한 원인은 무엇인가. 납득하기 어려운 초기 전황을 둘러싼 여러 의문점도 해설된다. 애치슨 선언과 반공포로 석방, 서해 북방한계선 문제도 검토 대상에 포함된다. 각 사안에 대해 역사적 사실과 국제정치적 조건과 군사작전의 맥락을 연결해 해석한다. 본문에는 표와 상황도가 함께 실려 전황과 작전의 흐름을 확인할 수 있다.