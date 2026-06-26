[이코노 브리핑] 진옥동 회장·우즈베크 장관 투자 논의 외

진옥동 회장·우즈베크 장관 투자 논의

진옥동 신한금융그룹 회장(사진 왼쪽)이 24일 서울 중구 한 호텔에서 라지즈 쿠드라토프 우즈베키스탄 투자산업무역부 장관과 투자·금융 협력 방안을 논의했다. 우즈베키스탄 측 제안으로 성사된 면담에서 양측은 △한국 기업의 현지 진출과 투자 활성화를 위한 금융 지원 △신한은행 우즈베키스탄 법인 설립 추진 등을 논의했다. 신한은행은 2009년 우즈베키스탄 타슈켄트 대표사무소를 설립했으며, 법인 설립을 준비 중이다.

하나銀, 청년 금융권 취업 프로그램 진행

하나은행이 청년 대상 금융권 취업 맞춤형 프로그램인 ‘하나 K뉴딜 금융 아카데미’를 운영한다. 아카데미는 7월14일∼10월16일 하나은행 대전 사옥에서 진행된다. 15∼34세 미취업 청년으로 대학 졸업자나 올해 8월 졸업예정자면 신청할 수 있다.

국민銀·스타트업 티냅스 ‘올해의 협력상’

KB금융그룹은 KB국민은행이 스타트업 티냅스와의 협업을 인정받아 ‘스타트업 OI(오픈이노베이션) #금융권’ 행사에서 금융위원장상인 ‘올해의 협력상’을 수상했다고 25일 밝혔다. 두 회사는 ‘금융상담 에이전트’의 신뢰도 확보를 위한 ‘실시간 답변 품질 평가 및 통제 시스템’을 구축해 우수성을 인정받았다.