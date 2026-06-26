취준생에 디스플레이·AI 활용 교육

LGD ‘K뉴딜’ 교육생 100명 모집

실무 중심 맞춤형… 구직 활동 지원도

LG디스플레이가 미취업 청년들의 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 직무 교육 프로그램 ‘렛츠 그로우 위드 LG디스플레이’를 개설하고 교육생을 모집한다.



25일 LG디스플레이에 따르면 이번에 개설한 교육 프로그램은 산업통상부와 고용노동부가 추진하는 ‘K뉴딜 아카데미’ 사업의 일환이다. 기업이 주도적으로 직업능력 개발 프로그램을 설계하고 운영하는 실무 중심의 인재 양성 활동으로, 산업 현장에 필요한 맞춤형 인재를 양성하는 데 목적이 있다.



교육 대상은 만 34세 이하의 취업준비 청년이다. 총 100명을 모집하며, LG디스플레이 뉴스룸을 통해 다음 달 16일까지 신청을 받는다. 교육은 8월부터 시작해 약 3개월간 진행한다. 교육 과정은 진로 설계를 돕는 ‘기본 역량’과 미래 제조 환경에 필수적인 인공지능(AI) 활용 스킬 및 디스플레이 실전 기술을 배우는 ‘전문 역량’ 프로그램으로 구성된다. 현직자 직무 멘토링, 일대일 자기소개서 컨설팅, 실전 모의 면접 등 구직 활동 전반을 지원하는 프로그램도 제공한다.