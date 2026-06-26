최윤범 고려아연 회장이 최근 앤서니 앨버니지 호주 총리를 만나 핵심광물 공급망 강화와 제련산업 경쟁력 제고 방안을 논의했다. 고려아연은 최 회장이 지난 24일(현지시간) 호주 캔버라에서 앨버니지 총리와 면담하고 핵심광물 밸류체인 고도화와 공급망 안정화를 위한 협력 기회를 모색했다고 25일 밝혔다.
최 회장은 면담에서 미국 테네시주 통합 제련소 건설 사업인 ‘프로젝트 크루서블’을 소개했다. 프로젝트 크루서블은 2029년까지 총 74억달러(약 11조원)를 투자해 테네시주 클라크스빌에 연간 약 110만t 규모의 원료를 처리할 수 있는 통합 제련소를 건설하는 사업이다.
최 회장은 고려아연의 제련 기술력과 미국 정부의 정책적 지원을 결합해 핵심광물 공급망 안정화를 추진하고 있다고 설명했다. 앨버니지 총리는 이에 대해 “호주 정부가 벤치마킹할 수 있는 좋은 사례”라며 “고려아연은 호주 정부의 자원·에너지 정책 방향에 가장 부합하는 기업이다. 호주 제련업이 당면한 문제를 해결하기 위해 소통을 강화해 나가자”고 말했다.
최윤범 고려아연 회장, 濠총리와 광물공급망 협력 모색
제련산업 경쟁력 강화 방안 논의
최윤범 고려아연 회장이 최근 앤서니 앨버니지 호주 총리를 만나 핵심광물 공급망 강화와 제련산업 경쟁력 제고 방안을 논의했다. 고려아연은 최 회장이 지난 24일(현지시간) 호주 캔버라에서 앨버니지 총리와 면담하고 핵심광물 밸류체인 고도화와 공급망 안정화를 위한 협력 기회를 모색했다고 25일 밝혔다.
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