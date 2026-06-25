제주포럼에 참석한 한미일 전직 당국자들 (서귀포=연합뉴스) 민선희 기자 = 24일 제주 해비치호텔에서 열린 제주포럼에 참석한 로버트 힐 전 호주 국방장관(왼쪽부터), 해리 해리스 전 주한미대사, 서욱 전 국방장관, 기타무라 시게루 전 일본 국가안전보장국장. 2026.6.24 ssun@yna.co.kr/2026-06-24 20:36:46/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

제주 해비치호텔에서 24일 열린 제주포럼에 참석한 로버트 힐 전 호주 국방부장관(왼쪽부터), 해리 해리스 전 주한미국대사, 서욱 전 국방부장관, 기타무라 시게루 전 일본 국가안전보장국장이 연단에 나란히 선 채 기념촬영을 하고 있다.

<연합>