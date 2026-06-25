부산 앞바다 어선 침몰… 1명 사망·2명 실종

LPG선과 충돌… 선원 6명 구조

대통령 “사고수습·인명구조 만전”

부산 기장군 대변항 앞바다에서 LPG운반선과 충돌한 어선이 침몰해 한국인 1명이 사망하고 외국인 선원 2명이 실종됐다.



25일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시10분쯤 부산 기장군 대변 남동방 42.6㎞ 해상에서 992t LPG운반선(승선원 12명)과 79t 저인망 어선이 충돌했다. 이 사고로 저인망 어선이 침몰했고, 어선에 타고 있던 한국 국적 2명과 인도네시아 국적 6명 등 선원 8명이 바다에 빠졌다.

25일 부산 기장군 대변항 남동방 약 42.6㎞ 해상에서 어선 침몰 사고로 한국인 1명이 사망하고 외국인 선원 2명이 실종된 가운데 해경이 수색 작업을 벌이고 있다. 울산해양경찰서 제공

해경은 8명 중 6명(한국인 2명, 인도네시아인 4명)은 구조했으나, 인도네시아 국적 30대 선원 2명은 실종상태다. 구조된 선원 중 60대 한국인 선장은 의식이 없는 상태로 구조돼 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 사망했다. 해경은 실종된 선원 2명에 대한 수색작업을 벌이고 있다. 어선은 수심 140m 아래로 침몰한 것으로 알려졌다. 사고 해역엔 초속 6∼8m의 북동풍이 불고 파고 1.5∼2m의 너울성 파도가 일고 있다. 해경 관계자는 “사고 당시 선원들이 모두 갑판 위에 있었다는 진술에 따라 이들이 침몰 선박이 아닌 바다에 빠진 것으로 보고 있다”며 “사고 해역 주변을 광범위하게 수색하고 있다”고 밝혔다.



이재명 대통령은 부산에서 발생한 어선 충돌 사고에 가용한 자원을 총동원해 수습하라고 지시했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 “이 대통령은 가용한 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기할 것을 지시했다”고 전했다.