李 “강한 국방력으로 평화의 한반도 만들 것”

“특별한 헌신엔 특별 보상 따라야”

6·25전쟁 기념사서 보훈 강조

2025년 이어 北 직접 언급 안 해

이재명 대통령이 25일 6·25전쟁 기념사를 통해 “영웅들을 기억하고 기리는 것은 국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무이자 자유와 번영, 평화의 오늘을 누리고 살아가는 우리 후손들의 마땅한 도리”라며 보훈의 중요성을 거듭 강조했다.



이 대통령은 이날 경기 수원의 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 “국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 그에 상응한 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것이 우리 국민주권정부의 확고한 원칙”이라며 “참전용사 여러분의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고, 더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

이재명 대통령이 25일 수원컨벤션센터에서 열린 6‧25 전쟁 제76주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 “전쟁이 없는 평화로운 나라를 꿈꾸며 기꺼이 목숨을 바친 이들이 있었다. 우리의 평온한 오늘이 그들이 그토록 치열하게 바랐던 내일”이라며 “국민주권정부는 그 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다”고 밝혔다. 이어 “강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고 전쟁이 일어날 걱정도, 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다”라면서 “그것이 목숨과 청춘을 바치며 이 나라를 지켜낸 영웅들께 우리가 드릴 수 있는 가장 확실한 보답이라고 믿는다”고 말했다.



이 대통령은 “정부는 오늘 6·25전쟁 당시 탁월한 전과를 올렸으나 오랜 세월 그 공을 미처 인정받지 못했던 비정규군 공로자 세 분을 새로이 포상했다”라면서 “늦었지만, 이제라도 합당한 명예를 되찾으신 참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다”고 말했다.



다만 이 대통령은 이날 기념사에서 북한은 한 차례도 직접 언급하지 않았다. 지난해 6·25 75주년 당시 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서도 북한을 직접 언급하지 않은 데 이어 2년 연속 6·25 당일에 북한을 직접 언급하지 않았다.