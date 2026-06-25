25분 차이로 日 아오모리도 강진… “연관성은 없어” [베네수엘라 7.5 강진]

700㎞ 떨어진 도쿄 ‘흔들’

일본 혼슈 북부에서 25일 오전 7시30분쯤 규모 7.2의 지진이 일어났다. 베네수엘라 강진과 약 25분 차이다. 두 지진 사이 연관성은 없지만, 세계 곳곳에서 지진이 잇따르면서 우려가 커지고 있다.

25일(현지시간) 가나가와현 가와사키의 텔레비전 화면에 ‘일본 지진 규모의 상층 6을 측정하는 강력한 진동이 아오모리를 강타했습니다. 쓰나미 위험 없음’이라는 경고 문구가 방송되고 있다. AFP연합뉴스

일본 기상청에 따르면 진원은 이와테현 앞바다로, 지진 발생 깊이는 44㎞로 추정됐다. 이 지진으로 아오모리현 하시카미초에서 진도 6강의 흔들림이 관측됐고, 아오모리현 내에서 최소 6명의 부상자가 나왔다. 이밖에 정전, 엘리베이터 갇힘, 신칸센 운행 중단 등의 크고 작은 피해가 발생했다. 아오모리현에서 700㎞ 이상 떨어진 도쿄에서도 건물 흔들림이 나타났다.



진도 6강은 사람이 서 있지 못해 넘어질 수 있으며, 고정해 두지 않은 가구 등이 이동하거나 쓰러질 수 있는 정도의 흔들림을 가리킨다. 일본 기상청은 “앞으로 일주일가량은 최대 진도 6강 정도의 지진에 주의가 필요하다”고 밝혔으나, ‘홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보’는 기준치에 미달해 발령하지 않았다. 이 경보 시스템은 일본 동북부 태평양에 위치한 일본해구·쿠릴해구를 따라 발생할 수 있는 거대 지진 희생자를 줄이고자 2022년 도입돼 지난해 12월 아오모리현에서 규모 7.5의 강진이 발생한 뒤 처음 발령됐다. 이 일대에서는 지난 4월에도 규모 7.4 지진이 발생했다.



일본 원자력규제청에 따르면 2011년 동일본대지진 당시 폭발사고가 일어난 후쿠시마 제1원자력발전소 등 각 원전 시설에서 이날 지진에 따른 이상은 확인되지 않았다. 기상청은 쓰나미 피해 우려는 없다고 전했다.