BTS, 日 오리콘 상반기 랭킹 ‘2관왕’

‘아리랑’, 음반판매량 등 1위

K팝 보이밴드 대거 상위권

그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 오리콘이 발표한 올해 상반기 랭킹에서 2관왕에 올랐다.



오리콘이 25일 발표한 ‘상반기 랭킹 2026’(2025년 12월 8일∼2026년 6월 7일)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 ‘앨범 랭킹’과 ‘합산 앨범 랭킹’에서 모두 1위를 차지했다. 앨범 랭킹은 실물 음반 판매량만을 기준으로 하며, 합산 앨범 랭킹은 실물 음반에 디지털 다운로드와 일부 스트리밍 실적을 포인트로 환산해 합산한 순위다. ‘아리랑’은 이 기간 ‘디지털 앨범 랭킹’에서도 3위를 차지했다.



K팝 보이그룹들의 선전도 뚜렷했다. 합산 앨범 랭킹에선 엔하이픈 ‘더 신 : 배니시’(THE SIN : VANISH)가 4위, 투모로우바이투게더 ‘세븐스 이어(7TH YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’가 9위에 올랐다. 투어스 ‘노 트레지디’(NO TRAGEDY)는 10위, 알파드라이브원의 ‘유포리아’(EUPHORIA)는 13위에 올랐다.