K팝의 힘… 한국어, 美 음악시장 3대 언어

2026년 1분기 점유율 1.1%

영어·스페인어 이어 소비

그룹 방탄소년단(BTS·사진)을 비롯한 K팝의 세계적 인기에 힘입어 한국어 음악이 미국 시장에서 영어·스페인어에 이어 세 번째로 많이 소비되는 언어로 자리 잡은 것으로 나타났다.



25일 음악·엔터테인먼트 데이터 집계 매체 루미네이트에 따르면 올해 1분기 미국 음악 스트리밍 시장에서 한국어 점유율은 1.1%로 영어(86.0%), 스페인어(9.5%)에 이어 3위를 차지했다. 한국어 점유율은 2023∼2024년 각각 0.7%를 기록한 뒤 지난해 1.1%로 상승한 바 있다.



미국 빌보드 차트 등에 데이터를 제공하는 루미네이트는 “올해 1분기 한국어 스트리밍은 방탄소년단을 포함한 K팝 열풍에 힘입어 1.1%의 점유율을 안정적으로 유지했다”고 설명했다.국가별 점유율에서도 한국 음악의 존재감은 확인됐다. 미국 음악 스트리밍 시장에서 미국을 제외한 국가별 점유율은 영국이 7.8%로 가장 높았고, 멕시코(5.0%), 캐나다(4.5%), 푸에르토리코(3.1%)가 뒤를 이었다. 한국은 1.8%로 5위를 기록했다.



루미네이트는 “푸에르토리코 출신 가수 배드 버니가 슈퍼볼 하프타임쇼에 출연하는 등 인기가 이어지고, 방탄소년단이 완전체 활동을 재개하면서 미국의 평범한 음악 청취자들도 문화적 전환(Cultural Shift)을 체감할 수 있게 됐다”며 “음악 산업은 그 어느 때보다 세계화됐고, 해외 가수들도 과거 영어권 가수만 누릴 수 있던 수준의 글로벌 인지도를 확보할 수 있게 됐다”고 분석했다.