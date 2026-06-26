우상호 강원도지사 당선인과 함께 민선 9기 도정을 이끌어갈 핵심 인사가 공식 발표됐다.
강원도지사직 인수위원회는 경제부지사에 신원철(62·사진) 전 서울시의회 의장을 발탁했다고 25일 밝혔다.
신 경제부지사 내정자는 8·9·10대 서울시의원을 역임하고 10대 전반기 의장을 지냈다.
지난 6·3 지방선거에서는 우 후보 선거대책위원회 총괄본부장을 맡았다. 친화력과 소통 능력이 뛰어나 정치권과 경제계, 중앙부처를 아우르는 가교 역할을 할 적임자라는 평가다.
신 내정자는 민선 9기 1호 과제인 강릉 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단기업 유치, 일자리 창출, 대규모 재원 조달을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 하게 될 전망이다.
도지사를 가장 가까이서 보좌하는 비서실장에는 선대위에서 공동 대변인을 맡았던 김현수 전 강릉시의원이 선임됐다.
강원 영동과 영서의 균형 발전을 도모하고 소외 없는 통합 도정을 이끌겠다는 우 당선인의 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 강원도 미래 청사진을 그릴 정책특보에는 김동영 민주정책연구원 연구위원이 임명됐다.
강원 경제부지사 신원철… 우상호 당선인, 민선 9기 인사
우상호 강원도지사 당선인과 함께 민선 9기 도정을 이끌어갈 핵심 인사가 공식 발표됐다.
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