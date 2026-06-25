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남아공전 졸전에도 여전히 32강 ‘경우의 수’ 살아있다!… “한국 살아남을 확률 80% 이상”

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반진욱 기자 halfnuk@segye.com
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홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 졸전끝에 남아프리카공화국전 패배하며 충격에 휩싸인 가운데, 아직 한국행 짐을 준비하기엔 이른 것으로 나타났다. 32강행 토너먼트행 희망이 여전히 높아서다. 모든 조건이 기적적으로 들어맞으면 26일 단 하루 만에 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출을 확정할 수 있다. 설령 이날 확정이 나지 않더라도, 12개의 조3위 중 상위 8위안에만 들면 되기 때문에 가능성은 여전히 살아있다.

 

홍명보호는 25일(한국 시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 조별리그 A조 3차전에서 남아공에 0-1로 무릎을 꿇었다. 피파랭킹이 한참 낮은 한 수 아래 상대인 남아공을 상대로 선수들이 제 기량을 제대로 펼치지 못하며 충격패에 빠졌다. 비기기만 했어도 자력으로 조 2위 토너먼트행을 확정할 수 있었지만, 패하며 조 3위(1승2패·승점 3·득실 -1)로 내려앉았다.

 

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 어두운 표정을 하고 있다. 연합뉴스
한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 어두운 표정을 하고 있다. 연합뉴스

그래도 탈락 확정은 아니다. 48개국 체제로 치러지는 이번 대회는 각 조 1,2위에 더해 3위 12개 팀 중 성적 상위 8개국까지 토너먼트에 합류한다. 3위 순위는 승점→골득실→다득점, 이후 페어플레이 점수, 최종적으로 FIFA 랭킹까지 따져 가른다.

 

결국 관건은 12개 3위 팀 중 한국 아래에 4팀만 자리하느냐다. 이미 스코틀랜드(승점 3·득실 -3)가 한국 밑으로 확정돼 한 자리를 채웠다. 26일 경기를 치르는 D·E·F조 3위 팀들이 한국보다 승점이 낮거나 득실에서 밀리면, 홍명보호는 곧장 토너먼트 무대를 밟는다. 세 개 조의 경우의 수가 한 번에 맞아떨어져야 하지만, 불가능한 그림은 아니다.

 

26일(한국 시간) 새벽 5시에 시작하는  E조 경기가 가장 먼저 시작되는 변수다. 3위 에콰도르와 4위 퀴라소(이상 1무1패)는 각각 독일(2승), 코트디부아르(1승1패)와 맞붙는다. 두 팀 중 한 곳이라도 승리하면 승점 4로 한국을 추월한다. 반대로 둘 다 패하거나 비기면 한국보다 낮은 승점이 확정된다. 한국으로선 ‘무승부 이하’를 염원해야 하는 경기다.

 

대한민국 축구국가대표팀 손흥민이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전 대한민국과 남아프리카 공화국의 경기에서 0-1로 패한 뒤 아쉬워 하고 있다. 뉴스1
대한민국 축구국가대표팀 손흥민이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전 대한민국과 남아프리카 공화국의 경기에서 0-1로 패한 뒤 아쉬워 하고 있다. 뉴스1

같은 날 오전 8시에는 F조 경기가 열린다. 3위 스웨덴(1승1패·득실 0)이 2위 일본(1승1무)에 두 골 차 이상으로 져야 한다. 그래야 승점 3을 유지하면서도 득실이 -2 이하로 떨어져 한국(-1) 밑에 놓인다. 한 골 차 패배나 무승부는 한국에 도움이 되지 않는다. 운명의 라이벌인 일본의 맹활약을 빌어야 하는 상황이 됐다.

 

오전 11시 D조 경기가 마지막 관문이다. 나란히 1승1패(승점 3)인 호주(득실 0·2위)와 파라과이(득실 -2·3위)의 맞대결에서 무승부만 나오지 않으면 된다. 호주가 1점 차 이상으로 이기면 파라과이가 득실에서 밀려 한국 아래로 내려가고, 반대로 파라과이가 2골 차 이상 승리해도 호주가 한국 밑에 자리한다. 다만 비길 경우 양 팀 모두 승점 4로 올라서며 한국을 위협한다.

 

세 조건이 한날에 모두 충족되면 홍명보호는 26일 정오 무렵 32강행을 확정한다. 설령 한 가지가 어긋나도 다른 3위 팀들과의 비교가 남아 있어 가능성의 문은 완전히 닫히지 않는다.

 

전망은 밝다. 통계 매체 ‘옵타’는 한국의 32강 진출 확률을 87.6%로 제시했고, 스포츠 매체 ‘디 애슬레틱’은 94%까지 끌어올렸다.

반진욱 기자

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