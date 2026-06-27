CJ제일제당-롯데케미칼, 고기능 신규 패키징 소재 개발 맞손

25일 업무협약 체결

CJ제일제당이 롯데케미칼과 손잡고 소비자 편의성과 안전성을 높인 고기능 신규 패키징 소재 개발에 나선다.

CJ제일제당은 롯데케미칼과 ‘고기능 신규 패키징 소재 개발 업무협약(MOU)’을 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약은 CJ제일제당의 식품 패키징 연구개발(R&D) 역량과 롯데케미칼의 소재 기술력을 바탕으로, 극저온의 냉동 물류 환경과 고온의 조리 환경에 적합한 차세대 패키징 소재를 공동 개발하기 위해 추진됐다.

25일 수원시 CJ블로썸파크에서 진행된 업무협약식에서 에릭 소기엔토 CJ제일제당 글로벌패키징담당 경영리더(오른쪽)와 이현섭 롯데케미칼 기초소재 R&D 본부 상무가 기념 촬영을 하고 있다. CJ제일제당 제공

전날 오전 경기도 수원시 CJ블로썸파크에서 열린 협약식에는 에릭 소기엔토(Eric Soegeyanto) CJ제일제당 글로벌패키징담당 경영리더, 이현섭 롯데케미칼 기초소재 R&D본부 상무 등 관계자들이 참석했다.

두 회사는 원료 설계 등 초기 단계부터 긴밀히 협력해 냉동 보관 및 유통 과정에서 발생할 수 있는 포장 손상 위험을 낮추고, 전자레인지 조리에도 적합한 신규 패키징 소재를 개발할 계획이다. 특히, 내한성·내열성 등 열적·물리적 특성을 강화해 내용물 보호 성능은 물론이고 소비자 사용 편의성까지 한층 강화할 방침이다

CJ제일제당 관계자는 “이번 협약은 소재 기업과 식품 브랜드가 개발 초기 단계부터 함께하며 실사용 환경에 최적화된 패키징 솔루션을 만들어가는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로도 패키징 소재 혁신을 통해 소비자에게 더 안전하고 편리한 제품 경험을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.