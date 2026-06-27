샘표, K푸드 미래 이끌 인재들에게 ‘우리맛 특강’ 진행

샘표가 K푸드의 미래를 이끌 인재들과 우리맛의 근간인 콩 발효와 장(醬)의 가치를 나누는 자리를 마련했다고 26일 밝혔다.

샘표는 전날 중구 본사 1층 ‘우리맛공간’에서 건강하고 품격있는 한식의 맛을 세계에 올바르게 알리고자 하는 한식 전문가를 꿈꾸는 전공생 등 20여 명을 대상으로 ‘우리맛 특강’을 진행했다.

샘표 우리맛 특강에 참여한 학생들이 기념 사진을 찍고 있다. 샘표 제공

이번 특강은 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최하고 경희대학교 호텔관광대학 조리&푸드디자인학과가 주관하는 한식 교육 프로그램의 일환으로 진행됐다. 한식 전문가로 성장할 교육생들은 우리맛의 원형적 가치와 미학을 탐구하는 과정의 하나로 샘표 본사를 방문했다.

강연에 나선 샘표 이홍란 우리맛연구팀장은 우리 식문화에서 콩 발효가 발달하게 된 배경을 소개했다. 한반도에서 콩이 중요한 단백질 공급원으로 활용돼 온 역사와 함께 저장성과 풍미를 높이기 위해 장 발효 기술이 발전해 온 흐름을 되짚으며, 장이 오늘날 우리 식문화의 중심으로 자리 잡게 된 과정을 설명했다.

이 팀장은 “오랜 시간 경험으로 축적해 온 발효의 원리를, 오늘날에는 어떤 미생물이 어떤 맛과 향을 만드는지 과학적으로 규명할 수 있게 됐다"며 “장맛의 핵심은 좋은 미생물을 확보하고 제어하는 기술에 있다”고 말했다.

강연 후에는 같은 재료와 같은 레시피로 만든 미역국에 장만 달리해 맛의 차이를 비교하는 시식도 진행됐다. 학생들은 같은 음식이라도 어떤 장을 사용하느냐에 따라 맛과 향, 풍미가 달라진다는 점을 직접 경험했다.

샘표 관계자는 “‘우리맛으로 세계인을 즐겁게’라는 비전과 함께 콩 발효의 가치와 우수성을 과학적으로 연구하고, 세계인의 식탁에 알리기 위해 노력해온 과정을 예비 한식 전문가들과 공유하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 다양한 프로그램을 통해 한식 전문가 양성을 지원하는 등 한식 세계화에 힘을 보태겠다”고 말했다.