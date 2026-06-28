강릉 경포해변서 ‘비치비어 페스티벌’ 열린다

강릉 경포해변에서 비치비어 페스티벌이 열린다.

강릉시는 오는 7월 3일부터 사흘간 경포해변 중앙광장 일원에서 ‘2026 제6회 강릉 비치비어 페스티벌’을 개최한다고 28일 밝혔다.

지난해 열린 비치비어 페스티벌. 강릉시 제공

올해 축제는 기존 중앙광장을 백사장과 송림까지 확대해 여름 바다의 활기와 해송 숲의 여유를 함께 즐길 수 있도록 꾸몄다.

신나는 해변 활동과 함께 강릉의 솔숲에서 맥주를 마시며 여유롭게 머물 수 있는 솔멍존을 새롭게 조성한다. 솔멍존에서는 송림 사이에 마련된 힐링 피크닉 공간과 사운드쿨링존을 통해 한여름 해변의 열기를 식히며 음악과 맥주, 강릉의 자연을 동시에 즐길 수 있다.

행사장은 크게 중앙광장과 백사장 일원 ‘블루웨이브’, 해송숲 일원의 ‘그린웨이브’로 구성된다.

블루웨이브에서는 DJ 공연, EDM데이, 버블타임, 물총대전, 출렁출렁 비어런, 맥주 올림픽 등 역동적인 프로그램이 펼쳐진다. 그린웨이브에서는 솔멍존, 사운드쿨링존, 솔숲 버스킹, 로컬 플리마켓 등 휴식형 콘텐츠가 운영된다.

올해 축제에는 수제 맥주, 로컬푸드, 팝업스토어, 플리마켓 등 83개 업체가 참여해 지난해보다 더욱 풍성한 먹거리와 볼거리를 선보인다.

엄금문 시 관광정책과장은 “올해 강릉 비치비어 페스티벌은 단순히 맥주를 즐기는 축제를 넘어, 경포해변의 활기와 강릉 해송 숲의 여유를 함께 경험할 수 있도록 준비하고 있다”며 “낮에는 바다에서 신나게 즐기고, 저녁에는 솔숲에서 쉬어가는 강릉만의 여름 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.